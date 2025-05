«Pour le moment et pour tranquilliser tout le monde, y compris nos voisins du Rwanda, nous sommes en pleine négociation, en plein processus de rétablissement de nos relations diplomatiques, de coopération et de cohabitation pacifique. Malheureusement, les africains attendent toujours que ça soient les occidentaux qui viennent nous mettre ensemble. Voilà encore une autre forme d'extraversion dangereuse », a déclaré Vital Kamerhe, Président de l'Assemblée Nationale de la RDC intervenant à la 3ème Conférence Interparlementaire Africaine sur les défis mondiaux émergents qui s'est déroulée du 9 au 11 mai 2025 en Ouganda.

Prenant part à cette conférence de portée continentale, Vital Kamerhe a pris soin de rappeler aux participants que la République Démocratique du Congo est sur la dynamique non seulement de la recherche d'une paix durable, mais elle est également en processus de négociation de rétablissement de ses relations diplomatiques avec tous ses voisins, y compris le Rwanda agresseur de son peuple dans sa partie Est.

Visiblement épris de paix, le Speaker de la Chambre basse du Parlement congolais invite ses collèges de cultiver une confiance mutuelle entre pays africains et d'éviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays du continent, qu'il soit voisin ou non.

«Et donc, dans ce que nous faisons ici, nous devons avant tout nous faire confiance nous-mêmes en tant qu'africains. Eviter qu'un pays d'Afrique soit utilisé pour déstabiliser un autre pays d'Afrique», a-t-il exhorté ses paires tous présents à ces assises interparlementaires.

France Fanon disait : «L'Afrique est comme un révolver dont la gâchette se trouve en République Démocratique du Congo». Présentant la RDC comme pays solution à un développement et une prospérité incontestée, Vital Kamerhe prêche le mieux vivre ensemble entre citoyens du continent pour bénéficier intégralement des ressources naturelles dont dispose ce qu'il a qualifié de «sous-continent» au gain de tous les africains à travers ses potentialités énormes ; mais tout cela en synergie et dans une paix continentale sans précédent.

«Que la République Démocratique du Congo qui est un sous-continent avec tous ces voisins-là puisse avoir effectivement une vision, une prospérité partagée. L'Afrique centrale, l'Afrique australe, l'Afrique subsaharienne et l'Afrique de l'Est se porteront mieux et nous allons tous gagner. Puisque nous sommes plus de 110 millions d'habitants, 2.345.407 Km2, nous avons plus de 120 millions d'hectare de terre, 53% de toutes les eaux douces d'Afrique. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ensemble au lieu de nous faire la guerre éternellement ?», s'est interrogé ce visionnaire chevronné.

Vital Kamerhe termine son intervention en exhortant ses collègues à baser toutes leurs réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité afin de parvenir au rétablissement des attributions régaliennes de l'Etat.

«Je termine en disant, nous n'allons pas nous prévaloir de nos propres turpitudes. Nous sommes conscients qu'il faut rétablir les attributions régaliennes de l'Etat, l'armée professionnelle, la police, la justice, l'administration et une bonne politique des affaires internationales étrangères. Donc, l'Afrique, comme nous le disons, nous devons baser toutes ces réflexions sur l'amour, la justice, la vérité et la solidarité », a-t-il exhorté.

Pour rappel, le Gouvernement congolais avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec le Rwanda en janvier 2025, accusant Kigali de soutenir le M23 qui poursuit son avancée au Nord et Sud-Kivu. L'intervention du président de la Chambre basse du Parlement congolais Vital Kamerhe est un signal fort et une manifestation délibérée du pouvoir qui s'inscrit dans la ligne droite du mieux-vivre ensemble avec ses voisins et tous les pays de la Sous-Région des Grands-Lacs.