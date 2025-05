Congo-Kinshasa: Judith Suminwa en première ligne - L'Union Européenne débloque 100 millions d'euros d'urgence humanitaire dans l'Est

La Première Ministre, Judith Suminwa Tuluka, a rencontré ce lundi 12 mai 2025, une délégation de haut niveau de la Commission Européenne pour la Protection Civile et les Opérations d'Aide Humanitaire (ECHO). Conduite par Hans Das, Directeur Général Adjoint d'ECHO, la délégation est venue évaluer la situation humanitaire alarmante dans l'Est de la RDC et discuter des moyens de renforcer l'efficacité de l'aide apportée aux populations affectées. Au coeur des discussions, la volonté affirmée d'ECHO d'intensifier son assistance, particulièrement dans les secteurs vitaux que sont les soins médicaux, la nutrition et l'hébergement des victimes des conflits et des déplacements forcés.

Pour matérialiser cet engagement, la délégation a annoncé le déblocage d'une enveloppe substantielle de 100 millions d'euros pour l'année en cours, destinée à soutenir les opérations humanitaires sur le terrain. Ces fonds seront acheminés via les partenaires humanitaires internationaux notamment, les agences des Nations Unies, la Croix-Rouge et diverses Organisations non gouvernementales (ONG).

Hans Das a souligné l'objectif de sa mission : "Faire le point, voir de mes propres yeux la situation humanitaire dans l'Est et discuter avec les autorités ici à Kinshasa, et surtout avec Madame la Première Ministre, des moyens pour rendre encore plus efficace l'aide humanitaire que nous acheminons vers l'Est du pays ». Qualifiant la situation d'extrêmement préoccupante et évoquant des besoins énormes, il a tenu à rassurer la population congolaise.

"L'Union Européenne n'abandonnera pas la population congolaise. Nous continuerons à soutenir les besoins humanitaires de la population de l'Est du pays", a-t-il affirmé.

La Première Ministre Judith Suminwa a salué cet engagement renouvelé de l'Union Européenne et a réaffirmé la détermination de son gouvernement à oeuvrer en étroite collaboration avec les partenaires internationaux pour alléger les souffrances des populations de l'Est. Cette rencontre s'inscrit dans un contexte où la Première Ministre a récemment souligné la nécessité de maintenir une collaboration étroite entre la RDC et l'ONU malgré la baisse des financements, appelant à une « efficacité renforcée » des agences onusiennes.

ECHO, créé en 1992, incarne la solidarité de l'Union Européenne envers les populations en détresse à travers le monde. Son intervention en RDC notamment, dans l'Est du pays où le conflit persiste, se concentre sur la fourniture d'aide alimentaire et nutritionnelle, de logements, de protection, de soins de santé d'urgence, y compris pour les survivants de violences sexuelles, l'amélioration de l'accès à l'eau et à l'assainissement, ainsi que l'éducation en situation d'urgence pour les enfants affectés par les crises. Ce nouveau financement porte l'aide humanitaire totale de l'UE en RDC à plus de 272 millions d'euros depuis début 2023.