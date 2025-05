Il s'est tenu du 9 au 11 mai 2025, à Entebbe en Ouganda, la 3ème Conférence régionale Interparlementaire Africaine sur les défis mondiaux émergents sous le thème : « Vers une charte africaine sur la Famille, la Souveraineté et les Valeurs ». Les Présidents des Assemblées Nationales et les Parlementaires des Pays Africains réfléchissent sur le renforcement de la Souveraineté, la protection des Valeurs Africaines et la coopération entre les Peuples Africains afin de répondre aux aspirations des protections des valeurs chères à l'Afrique, de sa souveraineté et de son intégration.

Cette conférence s'est ouverte le vendredi 9 mai, dans le chapiteau du jardin du State House d'Entebe, par un appel du Président Ougandais Yoweri Kaguta Museveni sur les valeurs du panafricanisme et la pertinence de la promotion des échanges commerciaux entre Pays Africains, voie principale pour atteindre la souveraineté sur le plan politique, économique et social de chaque Pays et du continent.

Cette 3ème conférence a eu pour objectif d'élaborer la nouvelle charte Africaine sur la Famille, la Souveraineté et les valeurs africaines. Il s'agit d'un document propre aux Africains pour mobiliser les Gouvernements, les Chefs d'Etat, les législateurs, les organisations de la Société Civile et le Peuple Africain pour prendre dans l'unité des mesures conformément aux principes énoncés dans la charte en vue de promouvoir et de protéger la Famille et les valeurs Africaines ainsi que la Souveraineté de l'Afrique sur son Alimentation, sa Santé, son Education, ses Ressources Economiques et Naturelles.

Dans son intervention, au cours de la deuxième journée, le samedi 10 mai, le Président de l'Assemblée Nationale, le Professeur Vital Kamerhe a focalisé son discours sur l'importance de mettre fin aux conflits et guerres entre Pays Africains et de se focaliser sur la promotion des intérêts politiques, économiques et sociaux communs.

« Comment pouvons-nous réfléchir sur le développement économique de l'Afrique quand la RDC est en proie aux guerres qui déchirent les Familles depuis des décennies ? Comment peut-on parler du développement de l'Afrique alors que ça ne va pas sur le plan sécuritaire au Sud-Soudan, au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. Nous devons avant tout mettre fin aux bruits des armes sur le continent.

L'Afrique doit aimer l'Afrique et les pays Africains doivent s'aimer mutuellement. Nous avons beaucoup de valeurs familiales et culturelles communes ainsi qu'une souveraineté africaine à préserver mais nous ne pouvons pas le faire quand nous laissons les guerres et les conflits tuer les Africains et déchirer nos Familles et nos relations entre Etats. Le développement économique et la stabilité politique et sociale sont les socles de la stabilité de la Famille Africaine », a déclaré Vital Kamerhe.

Il a précisé que la République Démocratique du Congo, à travers le Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est disponible à s'inscrire pleinement dans la démarche pour le rétablissement d'une paix durable sur le Continent et de promouvoir l'intégration régionale pour assurer le développement économique des Etats et atteindre la souveraineté alimentaire du Continent Africain, en général.

« Pour réaliser la souveraineté alimentaire nous devons tendre vers un marché commun africain qu'on appelle la ZLECAF. Nous devons construire des routes d'intérêt général, les infrastructures, les routes de desserte agricole. Il faut au niveau locale qu'il ait l'intégration régionale pour permettre aux provinces d'échanger entre elles. La souveraineté alimentaire, c'est aussi créer les conditions de vie dans les milieux ruraux où l'agriculture est le métier principal. Il faut investir dans la formation et dans la santé. Réaffirmer notre souveraineté c'est aussi refuser que nos modèles familiaux soient diabolisés, notre culture bafouée et notre jeunesse déconnectée de toutes ses valeurs » , a-t-il renchéri.

Les travaux de la 3ème Conférence Interparlementaire sur les défis mondiaux émergeants se sont clôturés le dimanche 11 mai avec la déclaration d'Entebbe qui dote l'Afrique d'une nouvelle Charte sur la Famille, la Souveraineté et les valeurs Africaines.