Congo-Kinshasa: Crise sécuritaire à l'Est - Félix Tshisekedi rencontre l'émissaire du médiateur de l'UA

Le mercredi 7 mai 2025, à la cité de l'Union Africaine, le Président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu Robert Dussey, Ministre des Affaires Etrangères et émissaire du Président Togolais Faure Gnassingbé, médiateur désigné par l'Union Africaine dans le conflit entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda. Les discussions entre les deux personnalités ont tourné autour des avancées sur la médiation pour la paix dans la Région des Grands-Lacs.

«Je suis venu à Kinshasa au nom du Président Faure Gnassingbé pour rendre compte des démarches qu'il a déjà entreprises dans le cadre de sa mission de médiation pour que la paix revienne dans l'est de la RDC», a déclaré Robert Dussey, Ministre Togolais des Affaires Etrangères, Intégration régionale et des Togolais d'extérieur, au sortir de cette rencontre.

Cet émissaire, porteur du message de Faure Gnassingbé, a présenté au Chef de l'Etat Congolais les différentes étapes déjà franchies, à ce jour, de la mission du côté de la médiation Togolaise. Il a rassuré que les discussions sont toujours en cours afin de trouver une suite favorable à cette crise sécuritaire.

Cette rencontre entre l'émissaire du Président Togolais et le chef de l'Etat Congolais est intervenue dans un contexte de pressions diplomatiques notamment, de la part des Etats-Unis qui encouragent un accord de paix entre Kigali et Kinshasa. L'Etat de Washington soutient une initiative multilatérale qui inclura le Togo, la France, le Qatar et les Etats-Unis, dans un comité de suivi chargé de superviser les négociations en cours sur la guerre dans l'Est de la RDC.

Il y a lieu de rappeler que Faure Gnassingbé a été chargé de cette mission de médiation le 13 du mois dernier, en remplacement du président Angolais Joao Lourenço, et est devenu facilitateur dans les processus de paix Luanda-Nairobi.

Quatre jours après sa désignation, le Président Togolais a effectué une brève visite à Kinshasa, puis s'est rendu à Luanda, en Angola dans le but de consulter ses homologues Chefs d'Etat au sujet de cette crise.

Selon les témoignages de la population vivant dans le Nord et Sud-Kivu, depuis le début de l'année 2025, la situation dans cette partie de la RDC s'est encore plus détériorée. Des massacres de la population, par l'armée Rwandaise et ses supplétifs du M23 ne cessent de s'intensifier dans ces deux provinces de l'Est de la RDC, ainsi que des pillages des ressources naturelles. C'est ainsi que le président Togolais, médiateur de l'Union Africaine dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, essaie d'accélérer les consultations afin de trouver des solutions adéquates le plus tôt possible, pour rétablir une paix durable et définitive.