Congo-Kinshasa: Migration totale vers la TNT - Patrick Muyaya annonce des avancées significatives !

Le comité de pilotage a tenu sa première session extraordinaire du Comité National de la Migration vers la TNT (CNM-TNT), consacrée à l'évaluation et à l'accélération du déploiement de la télévision numérique terrestre, ce lundi 12 mai 2025 autour du Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe, dans son cabinet. Compte tenu de l'urgence liée au retard accumulé depuis plus de dix ans dans ce processus, et conformément aux recommandations des experts techniques, le comité a identifié un prestataire qualifié en vue de la conclusion d'un marché de gré à gré, permettant un démarrage immédiat des travaux sur l'ensemble du territoire national.

« Avec le Ministre d'Etat, Ministre du Budget, nous avions presque fini toutes les procédures qui devaient aboutir à la sélection d'un prestataire qui va nous accompagner dans les déploiements. Je pense qu'aujourd'hui, grâce aux éléments techniques portés par le Ministre du Budget, nous avons pu avancer et que dans les prochains jours, nous aurons des éléments plus précis qui permettront aux Congolais de connaître et à tous les prestataires du secteur de connaître quel est le partenaire avec lequel nous allons évoluer dans les déploiements de la télévision numérique », a indiqué le Ministre Muyaya en sa qualité de Président du CNM-TNT.

Selon le Ministre de la Communication et Médias, le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi tient à apporter la télévision à tous les congolais partout où ils sont et à réussir cette transition numérique qui est un engagement pris par la République Démocratique du Congo auprès de l'Union Internationale des Télécommunications (UIT).

Pour éviter de plonger la population congolaise dans la confusion, Patrick Muyaya a laissé entendre qu'une campagne dédiée à une meilleure compréhension de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) sera lancée dans les jours à venir.

Il sied de rappeler que ce comité est composé du Vice-Premier Ministre, Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants, des Ministres d'Etat en charge de la Justice, du Plan et du Budget, et des Ministres en charge de l'Industrie, du PTN, des Finances et celle de la Culture, Arts et Patrimoine.