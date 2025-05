Bénin: Hausse de 0,3% des prix à la consommation en avril 2025.

En avril 2025, le niveau général des prix au Bénin a enregistré une hausse de +0,3%, ressortissant à 103,0 contre 102,8 un mois plus tôt, selon l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSTAD).

Dans son Indice Harmonisé des Prix à la Consommation (IHPC), l'INSTAD signale que l'accroissement mensuel de l'indice est essentiellement imputable à l'augmentation des prix des biens de la division de consommation « Produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+1,5%).

Les principales sous-classes de biens dont les prix ont contribué à cette progression sont :« Autres légumes, tubercules, plantains et bananes à cuire séchés et déshydratés » (+7,4%), en raison de la hausse des prix de l'igname et des produits dérivés tels que les cossettes ;« Poissons et autres fruits de mer » (+2,4%), en lien avec la forte demande combinée avec la baisse de l'offre des produits halieutiques ; et « Céréales » (+1,6%), à cause de la hausse des prix du maïs en grains séchés dont l'offre a baissé sur les marchés.

L'évolution observée sur le mois a été modérée par la diminution des prix de la division « Transports » (-1,5%) notamment au sein de la sous-classe « Essence » (-3,6%). Selon l'INSTAD, cette baisse est liée à l'essence kpayo dont l'offre s'est améliorée au cours du mois.

L'inflation sous-jacente c'est-à-dire celle obtenue en dehors des phénomènes perturbateurs liés aux produits saisonniers et énergétiques est ressorti en avril 2025 à 101,5 contre 101,6 un mois plus tôt.

Du point de vue de la provenance des produits, en variation mensuelle, les prix des Produits importés ont baissé de 0,5% contrairement à ceux des Produits locaux dont les prix ont crû de 0,6%.

En moyenne annuelle, le taux d'inflation au Bénin est ressorti à +1,2% à fin avril 2025 soit une baisse de 0,2 point de pourcentage par rapport à celui du mois précédent. Cet indicateur de convergence au sein des pays de l'UEMOA est obtenu en faisant le rapport de la moyenne des indices des douze derniers mois et la moyenne des indices des douze mois qui les précèdent. Il résulte de 24 mois d'observation des prix à la consommation.