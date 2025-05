Ethiopie: La Chambre a approuvé des proclamations et des accords

Addis-Abeba — La Chambre des représentants du peuple a approuvé aujourd'hui deux projets d'accords de prêt : un accord sur les services de transport aérien et un accord portant création de la Société financière africaine.

Les projets d'accords de prêt de 11,5 millions d'euros, obtenus auprès du gouvernement italien pour le développement de l'environnement et de l'économie verte, et de 50 millions de dollars américains, obtenus auprès de l'Association internationale de développement pour le programme de transformation du secteur de l'éducation visant à améliorer l'apprentissage et l'enseignement, ont été approuvés à l'unanimité.

De même, l'accord sur les services de transport aérien signé avec le gouvernement autrichien a été approuvé à l'unanimité.

Le projet de proclamation portant ratification de la création de la Société financière africaine a été approuvé à la majorité, avec trois abstentions.

La vice-représentante du gouvernement, Meseret Haile, a présenté en détail les projets d'accords de prêt à la Chambre.

Elle a déclaré que l'accord de prêt de 11,5 millions d'euros, obtenu auprès du gouvernement italien, vise à soutenir la mise en oeuvre du développement de l'économie verte en Éthiopie.

Le prêt sera principalement utilisé pour des projets dans les secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de la santé, des transports, de l'énergie, de l'industrie, de l'eau et du développement urbain, a précisé la vice-présidente du gouvernement.

L'accord de mise en oeuvre du programme de transformation du secteur de l'éducation visant à améliorer l'apprentissage et l'enseignement contribuera à garantir l'accès à une éducation de qualité.

L'accord de création de la Société financière africaine contribuera significativement aux activités économiques multiformes menées par l'Éthiopie, a déclaré Meseret.

Selon elle, cette adhésion créera un environnement propice au soutien des efforts en faveur de la zone de libre-échange continentale et à la connectivité de l'Afrique par les infrastructures.

L'accord sur les services de transport aérien signé entre l'Éthiopie et l'Autriche contribuera à élargir le nombre de destinations, à renforcer les relations entre les deux pays et à créer des opportunités commerciales et d'emploi.

Pour sa part, le ministre d'État des Finances, Eyob Tekalegn, a déclaré aux membres de l'ARP que les accords avaient pris en compte la croissance économique du pays.

Le gouvernement renforcera ses mécanismes de soutien et de suivi afin de garantir que les accords soient utilisés aux fins prévues, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le ministre d'État a expliqué que la proposition d'adhésion de l'Éthiopie à la Société financière africaine contribuerait à accroître la capacité financière du pays et à élargir ses options.