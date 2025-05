Gabon: Insalubrité, inondations, décrochage scolaire - L'urgence d'un logement digne pour tous

Alors que les dernières pluies de la saison s'abattent sur le pays, de nombreux quartiers populaires de Libreville, Port-Gentil ou encore Franceville se retrouvent une fois de plus engloutis sous les eaux.

Les habitations précaires, souvent érigées à flanc de colline ou dans des zones marécageuses, sont frappées de plein fouet : éboulements, effondrements de murs, stagnation des eaux insalubres... autant de maux qui, chaque année, compromettent la santé publique, déscolarisent les enfants et détruisent des vies entières.

L'impact des inondations sur la santé des populations est grave : recrudescence du paludisme, infections respiratoires et maladies hydriques menacent particulièrement les plus vulnérables, notamment les enfants. Dans certaines zones, les écoles deviennent inaccessibles et les familles sont contraintes de fuir leurs logements, aggravant un phénomène déjà inquiétant : le décrochage scolaire.

Ces réalités douloureuses démontrent une évidence que nul ne peut ignorer : le coût du mal-logement est bien supérieur à celui de la construction de logements décents. Il ne s'agit pas seulement d'un coût économique, mais aussi humain, social et même politique. La stabilité sociale et la paix, que le Gabon a su préserver, passent aussi par une action volontariste en faveur de l'habitat digne.

Pendant des années, les promesses de relogement, les plans d'urbanisation, les projets de logements sociaux se sont succédé sans résultats tangibles. Trop souvent, ces engagements sont restés lettre morte, laissant les populations dans le désarroi et la résignation.

Aujourd'hui, les attentes sont fortes. L'engagement du Président de la République, Chef de l'État, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema, en faveur d'un habitat décent pour tous les Gabonais, suscite un véritable espoir. Dans un pays aux richesses naturelles abondantes, il est temps que la question du logement soit inscrite parmi les priorités nationales. Le pragmatisme affiché du nouveau gouvernement, son écoute des réalités du terrain et sa volonté de rupture avec les pratiques du passé, laissent entrevoir une ère nouvelle.

Dans cet élan, l'ONG Territoire, qui oeuvre pour l'inclusion sociale en promouvant l'accès équitable à la propriété foncière et au logement dans un cadre de vie sécurisé, vient en soutien aux efforts des gouvernants. Son engagement aux côtés des populations les plus vulnérables contribue à renforcer les initiatives publiques et à bâtir une réponse collective à la crise du logement.

Le défi est immense, mais il est aussi porteur d'unité et de progrès. Offrir des logements abordables et décents, c'est garantir l'accès à l'éducation, à la santé, à la dignité. C'est construire la paix de manière durable.

Les Gabonais n'attendent pas des miracles, mais des actes. Ils comptent sur cet élan de changement pour que, cette fois, la promesse d'un habitat digne cesse d'être un simple slogan et devienne une réalité concrète pour tous.