Congo-Kinshasa: Hôpital général de référence de Tshikapa - Lancement d'une campagne de réparation gratuite des fistules

Une campagne de réparation gratuite des fistules gynéco-obstétricales débutera le 14 mai à l'Hôpital général de référence de Tshikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, au profit des fe femmes ayant une incapacité de contrôler les urines, les selles et les gaz après l'accouchement ou une intervention chirurgicale.

« À la population de la ville de Tshikapa, celle des territoires et villages de la province du Kasaï, une campagne de réparation des fistules gynéco-obstétricales première vague pour l'année en cours, débutera le mercredi 14 mai 2025 au sein de l'Hôpital général de référence de Tshikapa. La prise en charge médicale, chirurgicale et le transport des malades sont à charge de l'hôpital », a annoncé le Dr Léon Manyama, directeur par intérim de l'Hôpital général de Tshikapa, cité par l'Agence congolaise de presse.

Les fistules obstétricales ont des conséquences néfastes sur la santé de la femme. Selon le Dr Manyama, les femmes qui en souffrent sont souvent condamnées à la dépression, à l'isolement social et à une pauvreté accrue.

Cette maladie affecte un demi-million de femmes et de filles en Afrique subsaharienne, en Asie, dans les États arabes ainsi qu'en Amérique latine et aux Caraïbes. Chaque année, l'on note la survenue de nouveaux cas.

Pour rappel, la fistule obstétricale est l'une des lésions les plus graves et les plus dangereuses susceptibles de survenir lors d'un accouchement. Il s'agit d'une perforation entre le vagin et la vessie et/ou le rectum, due à un travail prolongé et qui se produit en l'absence de soins obstétricaux rapides et de qualité. Elle provoque une fuite d'urine et/ou de matières fécales par le vagin, et entraîne à plus long terme des problèmes médicaux chroniques.