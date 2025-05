Congo-Brazzaville: Oyo - Le siège de la BSCA bank inauguré

Le siège flambant neuf de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique (BSCA bank) de la ville d'Oyo a été officiellement inauguré, le 12 mai, par le chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, en présence de nombreuses autorités.

Cette nouvelle agence dispose entre autres d'un grand hall d'accueil, d'un guichet grand public, d'un guichet automatique de paiement (Gap) ainsi que de deux distributeurs automatiques, l'un pour les retraits et l'autre pour les retraits et versements. Ces derniers fonctionneront 24h/24 et 7j/7.

Dans son mot de circonstance, Roger Rigobert Andely, président du conseil d'administration de la BSCA bank, a exprimé sa gratitude envers les fondateurs de la banque et ses partenaires stratégiques soulignant ainsi la mission de ladite banque qui est celle de soutenir l'industrialisation et la modernisation du pays à travers des services financiers accessibles et adaptés: « L'inauguration de ce jour de l'agence d'Oyo est donc une opportunité pour moi au nom de nos actionnaires, nos administrateurs et de la direction générale d'exprimer notre gratitude à l'endroit de ceux qui ont créé cette banque et qui ont permis à celle-ci de se développer si vite en 10 ans. Nos remerciements à nos deux chefs d'Etat, leurs excellences Denis Sassou N'Guesso et Xi Jinping pour leur vision », a-t-il indiqué.

S'exprimant à son tour, le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Christian Yoka, a notifié que l'implantation du nouveau siège de la BSCA à Oyo traduit la volonté de rapprocher la banque des Congolais, notamment dans les zones semi-urbaines et rurales. « Il est conventionnellement admis qu'il n'y a pas d'économie résiliente et prospère sans banque stable », a-t-il déclaré, saluant l'expansion de la BSCA au-delà des grands centres urbains.

Le ministre Christian Yoka a poursuivi en disant : « L'implantation des banques commerciales dans les zones semi-urbaines ou rurales reflète sans nul doute la nécessité d'accompagner une dynamique économique naissante caractérisée par des besoins en sécurisation d'épargne, en utilisation de moyen de paiement moderne et en demande de financement adapté. Le choix d'Oyo n'est pas anodin car la ville connaît une activité économique et les transactions monétaires sont réelles ».

De son côté, Gu Shu, président du conseil d'administration de la banque chinoise, a salué l'excellence de la coopération entre les deux pays, à travers cette nouvelle étape de partenariat économique. Pour rappel, née de l'initiative des présidents Denis Sassou N'Guesso du Congo et Xi Jinping de Chine, la BSCA bank est le onzième établissement bancaire installé au Congo. Elle est détenue à 50% par la Banque agricole de Chine qui occupe le sixième rang mondial. Les actionnaires de la BSCA bank envisagent d'augmenter son capital de cinquante-trois milliards de francs CFA à soixante-treize milliards à la fin de l'année 2028.