Ile Maurice: Mansa Daby - «Depuis des décennies, Maurice traîne une tache noire panoptique qui ternit l'image de 'paradis'»

Dans le cadre de la Journée mondiale des animaux dans les laboratoires, observée le 24 avril, Mansa Daby, fervente défenseure des droits des animaux et fondatrice de l'organisation non gouvernementale (ONG) Monkey Massacre Mauritius, met en lumière un aspect sombre du commerce international des singes, un secteur où Maurice se positionne désormais en leader mondial.

Selon elle, l'île a longtemps porté une image de «paradis», mais cette réputation est éclipsée par la réalité de l'exploitation animale. Le pays exporte des milliers de macaques vers des laboratoires de recherche, une pratique qui a suscité l'indignation internationale, a terni l'image de Maurice, et soulève des questions éthiques et environnementales majeures.

Que répondez-vous à l'affirmation selon laquelle Maurice est le principal fournisseur mondial de singes pour les laboratoires ?

Ce n'est pas une affirmation, c'est un fait ! En 2023, Maurice a exporté 15 097 singes, dont 11 014 vers les États-Unis, y compris 2 500 capturés dans la nature, et dépasse ainsi le Cambodge et le Vietnam, qui étaient jusqu'alors les principaux exportateurs. Le Cambodge a exporté 13 305 singes vivants et le Vietnam, 3 405, la même année. Ces deux pays sont aujourd'hui sous surveillance et ont presque vu leurs permis d'exportation suspendus.

Une enquête secrète du US Fish and Wildlife Service a mené à une assignation à comparaître délivrée par le ministère américain de la Justice à Charles River Laboratories, en 2022, et à un procès en cours pour «blanchiment» de singes. Les singes capturés dans la nature ne sont pas nécessairement exempts de pathogènes et toute expérimentation scientifique sur ces animaux comporte des risques de transmission zoonotique. Cela explique la chute de 64 % des exportations de singes en provenance du Cambodge en 2023.

Évidemment, plus les exportations augmentent, plus les risques de braconnage illégal et de débordements pathogènes s'intensifient. Plutôt que de se ruer pour capter la plus grande part de marché, Maurice aurait dû tirer les leçons des autres pays exportateurs de macaques. Depuis 2022, Charles River Laboratories a commencé à racheter des parts dans Noveprim, l'une des plus grandes fermes d'élevage de singes à Maurice.

Charles River Laboratories n'est toutefois pas le seul responsable de l'explosion de la capture et de l'exportation de singes qui se produit à Maurice depuis cinq ans. Le laboratoire chinois Xexbio a, par exemple, investi dans la ferme d'élevage Biosphere, qui a reçu un permis d'extension en avril 2021. Une expansion massive des fermes existantes a donc débuté dès 2021 et à la fin de 2023, Charles River Laboratories détenait 90 % des parts de Noveprim, ce qui explique la hausse spectaculaire des exportations.

En quoi la participation de Maurice au commerce de singes affecte-t-elle sa réputation à l'échelle mondiale, notamment en matière de droits et de bien-être des animaux ?

Depuis des décennies, Maurice traîne une tache noire panoptique qui ternit l'image de «paradis» qu'elle cherche à projeter pour attirer les touristes. Beaucoup se souviennent encore des jours sombres de la politique de «capture et euthanasie» des chiens errants, ainsi que des opérations coup de poing menées par des ONG locales et internationales, révélant les conditions dans lesquelles les chiens étaient gardés et empoisonnés au Mauritius Society for Animal Welfare.

Le commerce de singes a explosé au point d'indigner les défenseurs des animaux ainsi qu'une grande partie des populations des pays importateurs. Des manifestations ont eu lieu devant les ambassades de Maurice à Bruxelles et à Londres par exemple.

Le 12 mars 2025, l'organisation de protection animale East Lothian Uncaged, basée à Tranent en Écosse, lassée de voir des singes acheminés vers les laboratoires Charles River de leur région toutes les deux semaines depuis 2023, a profané le drapeau mauricien en y inscrivant *«Monkey Killers» *avant de l'accrocher devant les locaux de Charles River à Tranent. Des documentaires, articles, rapports, manifestations et publications sur les réseaux sociaux de la part d'organisations internationales réputées, telles que PETA, Action for Primates, One Voice ou Abolicion Vivisección, sont devenus fréquents et entraînent la réputation du pays dans les bas-fonds - d'autant plus que Charles River Laboratories traîne une très mauvaise réputation.

L'ONG locale Quatre Tilapat a organisé des manifestations publiques deux années de suite depuis 2023, tandis que des protestataires du collectif Monkey Massacre ont mené plusieurs actions devant l'Assemblée nationale ainsi que devant les ambassades américaine et égyptienne à l'époque où EgyptAir transportait encore des cargaisons de singes. Le tourisme n'est pas le seul secteur à subir les conséquences de ce commerce macabre. En 2024, sur les 14 623 singes vivants exportés par Maurice, 10 600 ont été envoyés vers les États-Unis, chaque macaque coûtant environ USD 6 000 en moyenne.

En outre, 19 382 spécimens ont également été exportés. Les répercussions sur les secteurs agricole et immobilier, en raison de l'expansion massive des fermes d'élevage de singes, des zones de capture privées et des centres de rétention de singes capturés dans la nature, ainsi que la pose persistante de pièges sur des terres agricoles abandonnées, doivent également être prises en considération.

Quelles mesures le gouvernement mauricien devrait-il prendre pour faire face au commerce actuel de singes à des fins de recherche ?*

Plusieurs problèmes doivent être traités de toute urgence, à commencer par la régulation de la capture. Maurice est signataire de la Convention on International Trade in Endangered Species qui régule le commerce des macaques à l'échelle internationale, mais délègue ses responsabilités au ministère de l'Agro-industrie au niveau local. Le dernier recensement de la population de macaques à Maurice date de 1986.

En décembre 2023, une décision gouvernementale a été prise pour réaliser un recensement à l'aide de caméras infrarouges montées sur des drones. Ce recensement est en cours. Nous n'avons donc pas de mises à jour récentes sur l'état actuel de la population locale de macaques. La capture aurait dû être totalement interdite pendant la réalisation du recensement. Il n'y a pas beaucoup de sens de recenser une population constamment en mouvement.

Il ne faut pas oublier que le macaque à longue queue figure sur la Liste rouge des espèces menacées de l'International Union for Conservation of Nature depuis 2022. Plusieurs sections de l'Animal Welfare Act de 2013 sont violées par les opérations du cartel des singes, en particulier les conditions dans lesquelles le transport est effectué après la capture et lors de l'exportation.

Pouvez-vous décrire les conditions auxquelles ces singes sont confrontés dans les installations locales et internationales de reproduction et de tests, en particulier celles associées à des entreprises comme Charles River Laboratories ?

L'organisation de protection des animaux One Voice a mené une opération sous couverture, principalement chez Noveprim - Charles River Laboratories, à la suite de laquelle un rapport en ligne a été publié en 2023. Les autorités gouvernementales concernées n'ont pas réagi à ce rapport malgré des preuves évidentes du traitement inhumain auquel les singes sont soumis dans cette ferme. Cependant, ce n'était pas la première enquête de ce type.

Depuis plus d'une décennie, des organisations de protection des animaux telles que British Union for the Abolition of Vivisection publient des images perturbantes de bébés singes tatoués avec des numéros d'identification peu après le sevrage, ainsi que des images de cadavres empilés dans des poubelles après l'euthanasie de masse de mâles excédentaires. De tels actes de cruauté et d'autres comme la coupe des dents canines des singes sont des pratiques courantes dans leur élevage.

L'une des scènes les plus perturbantes dans la vidéo de One Voice est celle où les soigneurs se moquent du doigt cassé d'un singe. Des vidéos similaires fuitées des laboratoires abondent sur les réseaux sociaux, soutenant l'idée que les employés des fermes et des laboratoires deviennent insensibles à la souffrance animale. L'une des photos récentes fuitées de Camarney, où un employé de laboratoire prend un selfie avec un singe apparemment épuisé après une procédure en laboratoire, tirant sa langue de manière moqueuse, reflète la même attitude.

Nous entendons des histoires perturbantes sur la façon dont des singes ont été battus à mort à l'intérieur des fermes ou que des bébés ont eu les yeux cousus dans des laboratoires, sur des expériences bizarres menées simplement pour satisfaire la curiosité de certains scientifiques, comme des expériences sur les transgenres, l'injection d'hormones féminines à des singes mâles, des expériences de dépendance aux substances pour lesquelles les singes sont drogués ou forcés d'inhaler de la fumée de cigarette ou des expériences psychologiques impliquant la privation de sommeil ou l'effroi des jeunes singes avec des serpents en plastique.

Depuis que le ministre Arvin Boolell a mentionné l'intention du gouvernement de commencer des essais précliniques à grande échelle à Maurice, j'insiste sur la nécessité urgente d'une révision complète du cadre juridique qui couvre tous les aspects du bien-être animal, y compris la mise en place de sanctuaires pour la retraite des singes de laboratoire au lieu qu'ils soient gazés.

Une section sur l'expérimentation animale n'aurait jamais dû être incluse dans la loi sur le bien-être animal en premier lieu ; les expériences sur les animaux n'ont rien à voir avec le bien-être animal. Même l'addendum publié en 2017 semble n'être qu'un simple copier-coller de réglementations obsolètes que d'autres pays ont révisées depuis longtemps.

Un cadre juridique efficace pour la recherche éthique impliquant des animaux doit garantir la protection des animaux contre les souffrances évitables et appliquer des restrictions à l'utilisation inutile des animaux dans les procédures scientifiques. En fin de compte, l'exportation est une épreuve en soi.

Comment le public perçoit-il le traitement des singes et que pensez-vous qu'il faudrait faire pour sensibiliser à cette problématique ?

En ce qui concerne la sensibilisation aux enjeux liés au bien-être animal, je constate que nous avons parcouru un long chemin depuis que nous avons commencé à mener des campagnes en 2023. Les réactions du public sur les réseaux sociaux en témoignent. Une grande partie de la population mauricienne ne peut pas rester insensible à la violence, à la cruauté et aux mauvais traitements infligés à des êtres innocents et sans défense, ni soutenir le manque d'éthique et de morale.

Malheureusement, des campagnes de désinformation continuent de se produire à travers certains médias locaux, sans le moindre effort pour sensibiliser ou éduquer la population. Le cartel des singes prospère sur deux éléments : la peur et l'ignorance. Un cliché qui revient souvent dans les commentaires publics est que si les médicaments ne sont pas testés sur les animaux, ils le seront sur les humains.

Cela me peine que Maurice ait un taux d'alphabétisation aussi élevé, mais que la population éduquée souffre d'une telle méconnaissance des bases. Ils ne savent même pas que les phases précliniques des tests sur les animaux sont toujours suivies d'essais cliniques sur les humains.

Que pensez-vous de l'implication des multinationales, comme Charles River Laboratories, dans le commerce des singes ?

Il n'y a absolument aucune logique à ce que des investisseurs étrangers soient autorisés à exploiter sans restriction non seulement les macaques à queue longue, mais aussi l'une des rares et précieux ressources naturelles de notre pays, en particulier la faune, qu'il s'agisse d'une espèce introduite ou endémique. Au-delà des enjeux liés au bien-être animal, nous avons tous la responsabilité morale de protéger notre patrimoine naturel et culturel.

Le ministre de l'Agro-industrie, Arvin Boolell, a évoqué la hausse des taxes pour maintenir les niveaux de profit sous contrôle. Mais leur responsabilité doit aller au-delà des termes financiers. C'est un mépris total pour la population mauricienne que des pièges à singe aient été installés partout dans le pays, y compris dans des zones densément peuplées, sans tenir compte des risques sanitaires potentiels et que les habitants de ces zones soient contraints d'être témoins de scènes violentes de capture contre leur gré.

De nombreux hindous sont sensibles à la question du commerce des singes en raison des connotations religieuses associées à cet animal. Les multinationales ont souvent conduit à la déculture. Le gouvernement devrait s'assurer que les repères culturels ne soient pas ébranlés, et que la cruauté, la violence, l'exploitation et les abus ne s'infiltrent pas dans la culture locale comme pratiques habituelles.

Pouvez-vous commenter l'incident de l'incendie survenu récemment à Camarney et ses implications pour la sécurité et le bien-être des singes ?

L'organisation espagnole Abolicion Vivisección m'a informée de l'incident de l'incendie à Camarney il y a quelques mois et m'a partagé un article de la presse espagnole à ce sujet. L'incident a eu lieu moins d'une semaine après l'arrivée de près de 200 singes de Maurice à Camarney.

Malgré leurs efforts, Abolicion Vivisección n'a toujours pas d'informations sur le nombre de singes qui pourraient être morts dans l'incendie ou ceux qui ont été euthanasiés suite à l'incident, car l'inhalation de fumée les rendrait inaptes à servir de cobayes pour des procédures scientifiques. Ce qui s'est passé à Camarney pourrait se produire dans n'importe quelle ferme de singes, locale ou hors des frontières.

Quel est votre objectif ultime pour la campagne Monkey Massacre ?

Faire pression pour une activité correctement régulée qui respecte les êtres sensibles, tout en planifiant sa suppression imminente.

Avez-vous des projets pour étendre vos efforts à l'international ?

Nous faisons déjà partie de réseaux internationaux, travaillant en étroite collaboration avec plusieurs organisations dans les pays importateurs ainsi qu'avec les médias internationaux. Une grande partie de la population des pays importateurs est très préoccupée par ces transactions en cours avec les singes provenant de Maurice.

Comment répondez-vous à l'argument selon lequel l'utilisation des singes est nécessaire pour faire avancer la recherche en santé humaine ?

Je ne viens pas d'un milieu scientifique. Donc, je ne vais pas entrer dans des débats scientifiques, mais je travaille en étroite collaboration avec des scientifiques qui ont réorienté leur carrière vers le bien-être animal et la sensibilisation à l'antivivisection, après avoir passé des années dans les tests sur animaux, et avoir eu une expérience directe de ses échecs et de sa cruauté inutile.

D'autre part, il est de notoriété publique que plus de 90 % des médicaments qui réussissent les essais précliniques sur les animaux échouent aux essais cliniques sur les humains et ne parviennent jamais sur le marché. Au cours des dernières années, l'administration Biden a introduit la Food and Drug Administration (FDA) Modernization Act 2.0 et 3.0, rendant les tests sur animaux non obligatoires et établissant un processus de développement de médicaments qui soutient les méthodes de tests non cliniques.

C'est en fait la FDA qui avait établi les essais précliniques sur les animaux comme un protocole réglementaire par le passé. Il y a environ une semaine, l'administration Trump a publié sa feuille de route pour l'élimination progressive et l'interdiction totale des expérimentations animales d'ici 2035, à commencer dès maintenant par les anticorps monoclonaux.

Je pense que cette annonce faite par Lee Zeldin, porte-parole de l'Environmental Protection Agency, le 13 avril 2025, a déjà mis fin au débat. Les scientifiques qui prétendent que les expériences sur les animaux sont indispensables, uniquement pour sécuriser leurs sources de financement, ont été réduits au silence de manière inattendue et brutale.

J'espère maintenant que Maurice suivra la même tendance internationale et élaborera un plan concret pour éliminer progressivement les expérimentations animales, plutôt que de s'engager dans des procédures obsolètes et dépassées uniquement pour sauver le cartel des singes existant et maintenir leur activité commerciale obscure. J'espère également que les multinationales qui se sont installées à Maurice ces dernières années trouveront plus rentable de plier bagage.