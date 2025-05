Ile Maurice: La dette publique augmente de Rs 20 milliards en trois mois

La dette publique ne cesse de gonfler. Au 31 mars, elle a atteint Rs 628 milliards, en hausse de Rs 20 milliards par rapport à la fin de l'année dernière quand elle avait franchi la barre de Rs 600 milliards, soit précisément à Rs 608 milliards.

À 89,7 % du produit intérieur brut (PIB) estimé à Rs 700 milliards pour la même période, le ministère des Finances se retrouve face à une marge de manoeuvre totalement réduite au moment où ses techniciens s'attellent à définir les grandes orientations du premier Budget de l'Alliance du changement, qui devrait probablement être présenté le 5 ou le 9 juin.

Certes, les dernières statistiques de la dette publique ne constituent aucunement une surprise, car elles viennent confirmer la tendance haussière de cet important indicateur économique depuis au moins une décennie. Dans son dernier rapport, le directeur de l'Audit, le Dr Dharamraj Paligadu, a souligné que la dette publique avait bondi de 43 % en cinq ans, passant de Rs 381 milliards au 30 juin 2020 à Rs 546 milliards au 30 juin dernier, soit une hausse de Rs 164 milliards, à raison de Rs 32 milliards par an en moyenne.

Sur dix ans, l'augmentation aura été encore plus frappante : la dette publique a presque doublé, grimpant de Rs 238 milliards en décembre 2014 à Rs 559 milliards selon The State of the Economy. Le rapport identifie la compensation versée par l'ancien régime pour des décisions litigieuses concernant l'ex-BAI, Betamax et Neotown, s'élevant à Rs 29,6 milliards comme étant l'un des principaux facteurs ayant mis la dette publique en orbite.

S'ajoute à cela la forte dépréciation de la roupie sur la décennie, renchérissant la dette extérieure du gouvernement de Rs 19,8 milliards. Les pertes liées aux fluctuations des taux de change ont varié entre Rs 1 milliard et Rs 6,5 milliards ces quatre dernières années.

Qui dit dette brute de l'État dit obligatoirement celle des entreprises publiques et des corps paraétatiques, fortement endettés ces dernières années. Au 31 mars, elle s'élevait à Rs 70 milliards, soit 10 % du PIB. Sur une vingtaine d'entités, il y en a au moins huit dont le niveau d'endettement dépasse largement le milliard de roupies.

Comme on pouvait s'y attendre, c'est la State Trading Corporation, largement médiatisée actuellement en raison de la controverse entourant l'allocation d'un contrat de Rs 30 milliards pour l'approvisionnement de produits pétroliers à Mercantile & Maritime Ltd en 2023, qui tient la vedette avec une ardoise de Rs 7,5 milliards, ce qui constitue une hausse par rapport à décembre 2024 (Rs 5,4 milliards). Suivent le Central Electricity Board, qui traîne une dette de Rs 6,7 milliards, la MCS Mutual Aid Association avec une dette de Rs 5,6 milliards et la Development Bank of Mauritius, endettée à hauteur de Rs 5,1 milliards.

Parmi les autres entités, on relève Airport Terminal Operations Ltd, une filiale d'Airport Holdings Ltd, avec Rs 3 milliards de dette, la State Investment Corporation croulant sous une dette de Rs 1,5 milliard et le Sugar Investment Trust (Rs 1,2 milliard).