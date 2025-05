Mali: Le pays coupe la diffusion de TV5 Monde

TV5 Monde est coupée au Mali depuis ce mardi 13 mai. La chaîne d'information francophone s'est vu retirer ses droits de diffusion par la Haute autorité de la Communication (HAC) du Mali. En cause, un journal du 3 mai dans lequel TV5 donne la parole aux manifestants qui réclament la fin de la Transition.

La décision a été prise par la Haute Autorité de la communication du Mali vendredi 9 mai, selon le courrier adressé aux distributeurs de services audiovisuels, que RFI a pu consulter. La HAC leur demande de retirer TV5 de leurs bouquets. La chaîne - détenue conjointement par des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Québec et de la principauté de Monaco -, qui était toujours diffusée ces derniers jours, est effectivement coupée depuis ce mardi matin. Dans le viseur de l'autorité malienne de régulation : un reportage du journal de 20h30 du 3 mai dernier, qui aurait donné lieu à un traitement jugé « partial » et « déséquilibré » ainsi qu'à « la diffamation des forces armées et de sécurité ».

Le sujet concernait le mouvement de contestation inédit qui avait éclos à Bamako après l'annulation d'un meeting des partis politiques maliens. Les militants avaient alors crié dans les rues leur refus du maintien sans élection des militaires au pouvoir, dénoncé la menace de dissolution des partis et demandé le retour à l'ordre constitutionnel. TV5 Monde leur avait donné la parole. La HAC reproche à TV5 d'avoir expliqué en commentaire que les forces de l'ordre avaient « empêché l'accès des lieux aux manifestants » alors que la police était officiellement présente pour « sécuriser les manifestants ».

La rédaction de TV5 monde n'a pas réagi officiellement à ce stade. Sollicitée par RFI, la HAC n'a pas souhaité commenter.

RFI et France 24 coupée depuis plus de trois ans

En septembre dernier, TV5 Monde avait déjà été suspendue pour trois mois. France 2 et LCI avaient connu des sanctions similaires. RFI et France 24 sont quant à elles coupées depuis mars 2022, il y a plus de trois ans. Cette mesure avait été prise après la diffusion sur RFI de reportages documentant des exactions de l'armée malienne et de ses partenaires du groupe Wagner. La chaîne d'information malienne Joliba TV devrait quant à elle reprendre sa diffusion à la fin du mois, au terme d'une suspension de six mois.

Les organisations de défense des journalistes comme RSF dénoncent régulièrement les atteintes aux libertés d'expression et d'information au Mali et, plus globalement, dans les États du Sahel.