Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 mai 2025

revue de presse

Le GIABA se réunit à Dakar pour ses assemblées statutaires

Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) a débuté ses réunions statutaires le 11 mai à Dakar au Sénégal, a annoncé le communiqué de l’organisation reçu à notre rédaction.

Ces réunions statutaires qui se tiendront jusqu’au 17 mai offrent aux États membres du GIABA l’occasion de se réunir pour discuter des questions régionales relatives à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP). A cet effet, cette rencontre permet de partager leurs expériences concernant les acquis et défis rencontrés dans la mise en œuvre des mesures définies. (Source allAfrica)

Guinée : les élections présidentielle et législatives fixées à décembre 2025

Le Premier ministre guinéen, Amadou Bah Oury, a annoncé lundi, lors du Africa CEO Forum à Abidjan, que les élections présidentielle et législatives en Guinée se tiendront en décembre 2025. Cette annonce marque une étape cruciale vers le retour à l'ordre constitutionnel, après le coup d'État de 2021 mené par le colonel Mamady Doumbouya.

Avant ce scrutin, un référendum constitutionnel est prévu pour le 21 septembre 2025. Le Premier ministre a souligné l'importance du processus d'enrôlement en cours, destiné à inscrire chaque citoyen dans le registre d'état civil et, pour ceux en âge de voter, dans le fichier électoral. (Source Africanews)

Le Nigeria a enregistré sa plus forte croissance économique depuis dix ans en 2024

Selon la Banque mondiale, l’augmentation du produit intérieur brut (PIB) est principalement due à une reprise dans le secteur pétrolier et gazier, ainsi qu’à une forte croissance des secteurs des technologies de l’information et de la finance.

Le Nigeria a enregistré sa plus forte croissance économique en une décennie en 2024, a annoncé la Banque mondiale lundi 12 mai, saluant les réformes introduites par le président, Bola Tinubu, et son gouvernement, mais notant que l’inflation reste élevée. (Source Lemonde Afrique)

Le Mali coupe la diffusion de TV5 Monde

TV5 Monde est coupée au Mali depuis ce mardi 13 mai. La chaîne d'information francophone s'est vu retirer ses droits de diffusion par la Haute autorité de la Communication (HAC) du Mali. En cause, un journal du 3 mai dans lequel TV5 donne la parole aux manifestants qui réclament la fin de la Transition.

La décision a été prise par la Haute Autorité de la communication du Mali vendredi 9 mai, selon le courrier adressé aux distributeurs de services audiovisuels, que RFI a pu consulter. La HAC leur demande de retirer TV5 de leurs bouquets. La chaîne – détenue conjointement par des sociétés audiovisuelles publiques de France, de Belgique, de Suisse, du Canada, du Québec et de la principauté de Monaco –, qui était toujours diffusée ces derniers jours, est effectivement coupée depuis ce mardi matin. (Source RFI)

Le pétrole et le gaz comme moteurs de développement pour l’Angola

L’Angola confirme le rôle central de son secteur pétrolier et gazier dans son développement économique à travers la conférence « Angola Oil & Gas (AOG) 2025 », qui se tiendra les 3 et 4 septembre 2025 à Luanda.

L’événement, « Angola Oil & Gas (AOG) 2025 », organisé à l’occasion du 50e anniversaire de l’indépendance du pays, se déroulera sous le thème Angola 50 ans : Le pétrole et le gaz comme moteurs de développement.

Avec plus de 60 milliards de dollars d’investissements prévus pour les cinq prochaines années, l’Angola s’impose comme une destination clé pour les investisseurs internationaux. (Source apanews)

Lomé accueille le Forum Togo-Turquie

Le 27 mai prochain, Lomé deviendra le théâtre d’un événement économique majeur avec la tenue du Forum d’affaires Togo-Turquie.

Organisé par le World Cooperation Industries Forum (WCI Forum), cette rencontre ambitionne de renforcer les liens commerciaux entre la Turquie et l’Afrique de l’Ouest, en réunissant plus de trente entreprises turques venues à la rencontre de partenaires togolais et régionaux.

Ce rendez-vous s’inscrit dans une dynamique de coopération croissante entre Ankara et les capitales africaines, avec une volonté partagée de bâtir des partenariats économiques durables et mutuellement bénéfiques. (Source togonews)

Afrique : hommage aux Tirailleurs africains 80 ans après le 8 mai 1945

Le 80ème anniversaire de la victoire sur le régime nazi était célébré le 8 mai 2025. Un événement historique auquel l’Armée d’Afrique a grandement contribué. Face à la reconnaissance tardive de ce fait historique, plusieurs associations se lèvent pour que les héros africains ne tombent pas dans l’oubli. Lors de cette commémoration à Paris, l’Afrique a été représentée par la légion du Cameroun

Communément appelés tirailleurs sénégalais en référence au premier régiment de tirailleurs créé au Sénégal, ces soldats venaient de toute l’Afrique occidentale, centrale et orientale . Entre 1939 et 1944, ils étaient plus 140 000, engagés pour la France. Embarqués malgré eux, dans ce conflit qui n’était pas le leur. Ces soldats africains se sont battus au péril de leur vie. Près de 24 000 d’entre eux ont été tués ou faits prisonniers. (Source Africa24)

Affaire Bukanga-Lonzo en RDC : Bras de fer à l’Assemblée nationale autour de la résolution Matata

L’Assemblée nationale est secouée par une vive polémique autour du sort du député et ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Plus d’une centaine de députés soutiennent une résolution visant à confirmer la position de la chambre basse sur la préservation de ses immunités parlementaires. Mais le texte, bien que déposé il y a plusieurs jours, reste invisible à l’ordre du jour.

Lors de la séance plénière du lundi 12 mai, le député Alfred Dibandi Nzondomyo a dénoncé publiquement ce qu’il a qualifié de « blocage injustifié » orchestré par le Bureau de l’Assemblée nationale. « Ce texte, largement soutenu, vise à défendre les droits de l’un de nos collègues, le députe Matata Ponyo, dont les prérogatives parlementaires sont mises à mal », a-t-il déclaré. « Il devient inquiétant de constater que cette initiative, malgré le soutien massif des élus, reste ignorée par le Bureau ». (Source actu 7.cd)

Osaka 2025 : le Gabon expose son identité verte et culturelle au monde

À l’Exposition universelle d’Osaka 2025, le Gabon se prépare à occuper une place de choix parmi les 157 nations présentes. Avec un pavillon immersif, une stratégie culturelle audacieuse et une forte ambition environnementale, le pays entend renforcer son image de leader écologique, tout en mettant en valeur son patrimoine artisanal, touristique et historique. Objectif : séduire les visiteurs, attirer les investisseurs et renforcer les liens bilatéraux avec le Japon.

Présent aux Expositions universelles depuis 1967, le Gabon réaffirme à Osaka 2025 son engagement en faveur d’un développement durable, inclusif et responsable. Le pavillon national ne sera pas un simple espace d’exposition, mais un « lieu de narration vivante », selon les mots de Nina Alida Abouna, Commissaire générale. (Gabon review)

Statistiques : Le Burkina Faso occupe le premier rang en Afrique de l’Ouest en termes de production et de diffusion de données

Le 29 avril 2025, Open Data Wash, qui est une organisation à but non lucratif, a rendu public le classement mondial 2024 des pays en termes d’offres statistiques et de conformité de leurs données aux normes internationales, dénommé inventaire des données ouvertes (ODIN).

Avec un score de 77, soit une progression de 27 points par rapport à 2022, le Burkina Faso occupe la 27e place sur 197 pays au niveau mondial dans l’inventaire des données ouvertes, la 2e place en Afrique après le Maroc et la 1re place en Afrique de l’Ouest. (Source Lefaso.net)