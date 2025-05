Madagascar: Sept courts métrages présentés au Festival de Cannes

La Collection 2025 de Cinémalagasy s'installe cette année au Marché du Film du Festival de Cannes. Elle réunit sept courts-métrages portés par des réalisateurs malgaches ou liés à Madagascar.

Présente dans le catalogue du principal marché international du film, qui accueille jusqu'au 21 mai plus de 15 000 professionnels et 4 000 projets, cette sélection inédite résulte d'une collaboration entre le Madagascourt Film Festival et l'Afro Carioca de Cinema. Elle met en lumière des oeuvres ancrées dans des réalités multiples, mais réunies par une même volonté d'expression libre et audacieuse.

Cinémalagasy est une initiative qui valorise des films malgaches ou en lien avec Madagascar, sélectionnés lors des précédentes éditions du Madagascourt Film Festival. Cette année, la collection regroupe les films A(Madagascar) de Macário Silva, Intrusion de Mihaja Nantenaina Ravahitrarivo, Le Bus de Kuro Mi, Mpirembý de Gilde Razafitsihadinona, Nó de Midi Alves, Santo Ofício de Gustavo Ribeiro Paixão et The Anjiro Sic Fiat Lux Nam Homines Per Deos Damnati Ego Ills Novi Promethei Huius Mundi de Hary Joël.

Ces oeuvres offrent une diversité de regards et de sensibilités, porteurs d'esthétiques et de récits singuliers.

Un rendez-vous mondial

Hary Joël, auteur du court-métrage au titre énigmatique, confie son émotion à l'idée de figurer au sein de cette vitrine internationale : « On peut dire que je suis quand même content qu'encore une fois, le cinéma malgache puisse faire présence à Cannes. Peut-être qu'un jour, on aura des films malagasy en sélection officielle. Ce sont ces petits pas en avant qui vont permettre cette ascension. Peut-être pas moi, ou moi, mais quelqu'un le fera un jour », déclare-t-il.

Il précise que Anjiro est « une satire qui parle de délestage », une thématique familière aux réalités locales.

Plus qu'une simple sélection, la Collection 2025 reflète un élan collectif porté par des cinéastes malgaches et brésiliens. Elle incarne une dynamique de création partagée, engagée, résolument tournée vers l'international.

Une délégation composée de Laza, Biza Vianna, Vitor José, Gilde Razafitsihadinona, Midi Alves et Macário Silva accompagnera la présentation des films à Cannes, renforçant ainsi la visibilité de cette initiative dans l'un des plus grands rendez-vous du cinéma mondial.