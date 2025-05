Ile Maurice: Sydney Pierre - «On doit revoir le branding de Maurice»

Le junior minister du Tourisme, Sydney Pierre, se dit prêt à s'attaquer à un chantier urgent : le rebranding de la destination Maurice. Pour lui, l'image du pays à l'international s'est essoufflée et il est temps de raviver la flamme dans l'esprit des voyageurs.

«On doit revoir le branding de Maurice. On n'a pas eu de vraie campagne depuis plus de deux ans. La dernière dont je me rappelle, c'est Feel our Island Energy. Depuis, plus rien», déplore-t-il. Une absence de communication stratégique qui, selon lui, a laissé la porte ouverte à d'autres destinations concurrentes, plus agressives et créatives sur le plan marketing.

Afin de corriger le tir, un comité spécial a été mis en place pour travailler sur cette relance de l'image de Maurice. L'objectif : lancer un appel d'offres dans les plus brefs délais pour choisir une agence spécialisée dans le rebranding touristique. «Ce n'est pas l'idéal de faire ça dans la précipitation, mais il faut aller vite. Nous allons utiliser ce que nous avons - des images, des vidéos - pour repartir sur une nouvelle base», précise-t-il.

Mais Sydney Pierre ne veut pas se contenter d'un simple changement de slogan. Pour lui, ce rebranding doit aussi refléter un retour aux valeurs profondes du pays. «Il faut aller rechercher l'hospitalité qu'on avait avant. Il faut reconnecter le peuple avec le tourisme», dit-il avec conviction. Il rappelle que le succès du tourisme mauricien ne dépend pas uniquement des plages, mais aussi de l'accueil chaleureux, de la culture locale et du lien entre visiteurs et habitants.

Face à un environnement mondial très concurrentiel, il estime que Maurice ne peut plus se reposer sur le triptyque Sea, Sun and Sand. Il faut désormais vendre une expérience plus authentique, plus humaine. «On doit faire rêver à nouveau. Ce n'est pas une question politique, c'est une question de patriotisme.» Ce rebranding, insiste-t-il, doit donc être une affaire nationale, portée par tous les acteurs - du gouvernement au secteur privé, en passant par les citoyens. Il souhaite même que les Mauriciens soient consultés ou impliqués dans le processus, car c'est l'image de tout un peuple qui est en jeu. «Il faut relancer le rêve mauricien», conclut-il.

En misant sur une nouvelle campagne de promotion ambitieuse, en réconciliant les Mauriciens avec l'industrie du tourisme et en modernisant le message envoyé au monde, Sydney Pierre entend insuffler une nouvelle énergie dans un secteur clé de l'économie mauricienne.