Congo-Kinshasa: À Goma, les opérations de «bouclage» suscitent la polémique

Face à l'insécurité grandissante, les rebelles de l'AFC-M23 mènent depuis le week-end dernier des opérations de « bouclage » dans différents quartiers du chef-lieu du Nord-Kivu, ainsi que dans la localité de Saké. Si le mouvement affirme avoir réussi à interpeller près de 300 personnes en trois jours et vouloir mettre la main sur tous les détenteurs d'armes à feu, certains, au sein de la société civile, dénoncent une « chasse à l'homme » indiscriminée.

Les opérations de « bouclage » organisées à Goma et à Saké, dans l'est de la RDC, depuis samedi 10 mai ciblent les quartiers les plus touchés par l'insécurité - notamment ceux qui se trouvent dans le nord et dans l'ouest du chef-lieu de la province du Nord-Kivu - où des dizaines d'assassinats ont été enregistrés ces dernières semaines, ainsi qu'une hausse du nombre de braquages et d'enlèvements. Lundi 12 mai encore, quatre personnes d'une même famille ont ainsi été tuées et brûlées vives dans une maison du village de Kabale Katambi (Kansana), dans le territoire de Nyiragongo, en périphérie de Goma.

Selon l'AFC-M23, les opérations en cours, qui visent à mettre la main sur tous les détenteurs d'armes en vue d'enrayer le regain de criminalité, ont permis d'arrêter plus de 200 militaires congolais, une centaine de Wazalendo, des présumés FDLR et 154 criminels, mais leur ampleur comme la méthode utilisée suscitent de nombreuses critiques.

« Il faut mettre fin à cette opération de chasse à l'homme »

« Ils n'arrêtent pas les gens en fonction d'objets ou d'insignes militaires caractéristiques : ils prennent tous les jeunes garçons ! Certains ont été emmenés il y a trois jours et ne sont toujours pas revenus... Or arrêter des gens arbitrairement, sans aucun motif légal, c'est une violation des droits de l'homme, s'insurge par exemple Stewart Muhindo, membre du mouvement citoyen de la Lucha, pour qui l'argument sécuritaire ne justifie pas tout.

[Les combattants de l'AFC/M23] sont incapables de sécuriser Goma, mais que la population de la ville soit en plus victime d'une insécurité à travers des enlèvements perpétrés par ceux qui sont justement censés lui apporter la sécurité, cela est totalement inacceptable : pour nous, il faut donc libérer les personnes arrêtées et mettre fin à cette opération de chasse à l'homme », poursuit-il.

Alors que d'autres voix au sein de la société civile redoutent également que ces interpellations en série ne conduisent à des recrutements forcés, Kinshasa et l'AFC/M23 se renvoient une partie de la responsabilité de la hausse de l'insécurité dans la région. Au ministre congolais de l'Intérieur qui a une nouvelle fois accusé la semaine dernière l'AFC/M23 de violer l'intégrité territoriale de la RDC et de s'être récemment rendu coupable de plus de 300 cas d'assassinats et d'exécutions sommaires mais aussi d'une centaine de viols, les autorités installées par l'AFC/M23 à Goma ont répondu que le gouvernement congolais cherchait à semer le chaos en ville.

Le maire nommé par les rebelles a notamment déclaré que plus de 1700 armes avaient été récupérées depuis la prise de Goma à la fin du mois de janvier, dont plus de 300 ces derniers jours.