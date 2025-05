Ile Maurice: Arvind Bundhun arrêté par la FCC

Arvind Bundhun, ex-directeur de la Mauritius Tourism Promotion Authority (MTPA), s'est présenté dans les locaux de la Financial Crimes Commission (FCC), hier, accompagné de son avocat, Me Imtihaz Mamoojee. Convoqué pour une audition under warning, il a été interrogé pendant près de cinq heures par les enquêteurs. À l'issue de cet exercice, il a été arrêté sous une charge provisoire de «public official using office for gratification», en vertu des articles 7 et 83 de la Prevention of Corruption Act (POCA). Il est détenu au Moka Detention Centre.

Les autorités lui reprochent d'avoir abusé de sa fonction de haut responsable public à des fins personnelles entre 2018 et 2024. En attendant sa comparution devant la cour de Port-Louis Sud prévue pour aujourd'hui, Arvind Bundhun passera la nuit en cellule. L'affaire, désormais entre les mains de la FCC, pourrait révéler un scandale plus vaste touchant à la gestion des ressources publiques au sein de la MTPA. Selon les informations disponibles, l'ancien directeur aurait utilisé, de manière illicite, une carte de crédit fournie par la MTPA pour couvrir des dépenses personnelles totalisant Rs 4 995 964.

Mais ce n'est pas tout. Le dossier d'Arvind Bundhun est d'autant plus lourd qu'il implique aussi des dépenses faramineuses pour des voyages à l'étranger. Entre 2018 et 2024, ses déplacements - nombreux et coûteux - auraient représenté un montant global de Rs 31 millions. Ces voyages étaient, selon lui, justifiés dans le cadre de la promotion touristique de Maurice. Toutefois, la FCC remet en question la légitimité et la transparence de ces missions.

Dans cette affaire, trois anciens membres du conseil d'administration de la MTPA ont été entendus par la FCC. Il s'agit d'Arnaud Martin, ex-président du conseil d'administration, de Devi Chand Rye Seewooruthun, ancienne membre du conseil d'administration et actuelle Senior Chief Executive au ministère de la Santé, et de Jocelyn Kwok, Chief Executive Officer de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice. Tous ont été interrogés sur leur rôle et leur absence de réaction face à ces dépenses.

Les membres du conseil d'administration affirment qu'ils n'ont reçu aucune explication de la part d'Arvind Bundhun, qui repoussait systématiquement les bilans et les justifications. Certains vont jusqu'à décrire l'ancien directeur de la MTPA comme une personne agissant à sa guise, souvent sans consulter le conseil d'administration pour la signature de contrats ou la participation à des événements internationaux.

Complicités internes

D'après les éléments recueillis, des dépenses suspectes ont été effectuées, y compris près de Rs 500 000 dans des boutiques hors taxes. Les enquêteurs soupçonnent également l'existence de complicités internes, notamment dans les départements finance et marketing, ce qui aurait facilité l'utilisation abusive des fonds. Les anciens membres du conseil d'administration, de leur côté, maintiennent qu'ils n'ont jamais donné «carte blanche» à Arvind Bundhun pour des dépenses sans contrôle. Ils pointent du doigt le service financier qui aurait validé les paiements sans véritable transparence.