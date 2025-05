Ile Maurice: Place aux nouveaux maires !

L'heure du renouveau a sonné pour les cinq villes du pays. Ce sont de nouveaux visages, investis d'une lourde responsabilité, qui s'apprêtent à prendre les rênes des conseils municipaux pour l'année à venir. Ils seront appelés à insuffler un nouvel élan à des institutions parfois fragilisées par des années de gestion contestée. Et c'est à Port-Louis, la capitale, que les choses sérieuses débutent aujourd'hui.

Dès 16 heures, la municipalité de Port-Louis accueillera la cérémonie de prestation de serment de son nouveau maire, marquant le coup d'envoi symbolique de cette série d'investitures à travers l'île. Dans la foulée, à 17 heures, Quatre-Bornes, surnommée la ville des Fleurs, annoncera elle aussi le nom de son premier citoyen. Le ton est donné : c'est une semaine cruciale pour l'avenir des administrations locales.

Les autres villes ne seront pas en reste. Demain, à 16 heures, Beau-Bassin-Rose-Hill connaîtra à son tour son maire. À peine une heure plus tard,Vacoas-Phoenix emboîtera le pas à 17 heures, et Curepipe viendra clore ce cycle à 18 heures avec la présentation officielle de son maire et de son adjoint. Une séquence importante pour les citoyens qui attendent des changements concrets et visibles sur le terrain.

Justement, c'est sur la transparence, la rigueur et la proximité que le ministre des Collectivités locales, Ranjiv Woochit, entend miser. Il rappelle que les maires auront la lourde tâche de redorer l'image de leur ville. Et surtout, de tirer un trait sur certaines pratiques douteuses du passé. «Il ne faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup de maldonnes. Des bazars qui fonctionnent sans certificat de sécurité incendie, des poubelles achetées en surnombre à Vacoas-Phoenix ou encore des terrains de foot mal clôturés», a-t-il fustigé.

Ces irrégularités, régulièrement pointées du doigt au Parlement, entachent le travail des collectivités et nourrissent la méfiance du public. Pour y remédier, le ministre souhaite voir des maires plus actifs sur le terrain, capables de faire des constats réguliers et d'agir en amont pour éviter les dérives. Plus de transparence dans les appels d'offres, meilleure gestion des ressources, une écoute accrue des doléances des habitants : tels sont les défis qui attendent cette nouvelle équipe. Les mairies changent de visage. Reste à savoir si elles changeront aussi de cap.