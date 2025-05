Ile Maurice: Affaire MedPoint - Plus de Rs 1,3 M dépensées par Navin Beekarry pour une mission refusée par le Conseil privé

La gestion des fonds publics par l'ancienne direction de l'Independent Commission Against Corruption (ICAC) suscite de nouveau la polémique. Répondant à une question parlementaire du député Roshan Jhummun, Navin Ramgoolam a révélé des éléments troublants entourant les voyages de Navin Beekarry, ancien directeur général de l'ICAC, dans le cadre de l'affaire MedPoint.

Selon les informations fournies par la Financial Crimes Commission, Navin Beekarry s'est rendu à Londres à trois reprises : deux fois en 2018 (du 28 septembre au 7 octobre et du 21 au 28 novembre) et une fois en janvier 2019 (du 12 au 20). Ces déplacements visaient à assister aux audiences du Privy Council relatives à l'affaire MedPoint.

Toutefois, ces missions soulèvent aujourd'hui de sérieuses interrogations. Elles avaient été approuvées par le conseil d'administration de l'ICAC, présidé... par Navin Beekarry lui-même, sans se récuser, en contradiction avec les principes de bonne gouvernance. Le Premier ministre a qualifié cela de «blatant case of conflict of interest». Plus grave encore : malgré une correspondance officielle datée du 13 décembre 2018, dans laquelle le Privy Council avait rejeté la demande de l'ICAC de faire des soumissions orales, Navin Beekarry a maintenu sa mission à Londres, accompagné de deux officiers.

Le coût total de ces déplacements s'élève à Rs 1 373 990, une somme engagée alors que l'intervention de l'ICAC n'avait pas été autorisée. Navin Ramgoolam a également souligné un retournement de position de Navin Beekarry, qui aurait retiré son soutien à la poursuite dans l'affaire MedPoint, quelques jours avant l'audience devant le Privy Council.