Afrique: Les trois objectifs de Bilel Sahnoun pour renforcer l'attractivité des marchés de capitaux arabes et africains

En ouvrant la Conférence Annuelle des Marchés de Capitaux Arabes et Africains, qui se déroule à Tunis, Bilel Sahnoun, Directeur Général de la Bourse de Tunis, a souligné l'importance historique de cet événement, qui marque la première rencontre des deux régions sur un même territoire. Cette conférence réunit plus de 100 dirigeants de bourses, d'établissements financiers et d'autres acteurs clés du marché de capitaux pour discuter des enjeux et des opportunités qui façonnent l'avenir de ces marchés.

"Cette rencontre réunit pour la première fois les marchés de capitaux arabes et africains à Tunis... Nous avons l'occasion d'échanger sur des sujets d'actualité qui affectent nos marchés et d'envisager de nouvelles voies de coopération pour relever les défis communs", a indiqué Bilel Sahnoun, dans une déclaration accordée à La Presse.

Il a ajouté que l'événement se distingue par ses huit panels d'experts couvrant des sujets variés, tels que le développement durable, le crédit carbone, l'intelligence artificielle, ainsi que l'innovation dans les produits financiers comme les dérivés et les produits indiciels. L'un des points forts abordés est l'impact de l'intelligence artificielle sur les marchés de capitaux, notamment sur l'attractivité de ces marchés pour les jeunes générations, de plus en plus connectées et exigeantes.

"Les jeunes générations, en particulier la génération Z et Alpha, n'accepteront plus de venir investir en bourse avec les anciens modèles. Ils attendent des plateformes numériques intégrant l'intelligence artificielle pour les aider à prendre des décisions d'investissement », a encore précisé M. Sahnoun.

Sur un autre plan, Bilel Sahnoun a annoncé que la présidence de l'Union Arabe des Marchés de Capitaux a été transférée à Tunis, un développement majeur pour la Bourse de Tunis. À ce titre, il a fixé trois objectifs ambitieux pour l'année à venir. Le premier est la convergence des régulations des marchés de capitaux dans les deux régions afin de favoriser l'interconnexion des marchés et d'offrir davantage de liberté aux investisseurs.

Le deuxième objectif est l'organisation de « roadshows » pour faciliter les rencontres entre investisseurs et entreprises cherchant à lever des fonds. Le troisième, plus innovant, concerne le lancement de nouveaux produits financiers, notamment des produits indiciels comme les ETF (Exchange-Traded Fund) ainsi que des produits dérivés et des commodités, pour diversifier les options d'investissement.

"Nous visons également à introduire un compartiment pour les matières premières, afin de mieux répondre aux besoins des investisseurs", a-t-il encore assuré, tout en soulignant que cet événement marque un tournant pour les marchés de capitaux arabes et africains, avec des initiatives stratégiques visant à renforcer leur compétitivité, leur connectivité et leur attractivité à l'échelle mondiale.