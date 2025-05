Congo-Kinshasa: Nouvel appel d'offres pour des blocs pétroliers, «un grave recul pour le climat», dit Greenpeace

En RDC, les autorités s'apprêtent à lancer un nouvel appel d'offres pour les blocs pétroliers. Le dernier lancé en 2022 n'avait finalement pas abouti et le gouvernement avait annulé le processus. Les ONG environnementales avaient notamment dénoncé des blocs situés dans les aires protégées de la cuvette centrale du pays.

Cette fois-ci, Kinshasa assure que les 55 nouvelles zones concernées, dont trois sont déjà attribuées, vont attirer les prospecteurs pétroliers. Les autorités congolaises assurent avoir appris de l'appel d'offres annulé et avoir rectifié ce qui pouvait expliquer la frilosité des investisseurs. Les blocs ont été réorganisés, redécoupés en 55 parties.

Le gouvernement assure qu'il n'y a plus de blocs dans les aires protégées, que des études vont permettre d'obtenir des données sur ces futures zones d'exploitation et s'engage sur un nouveau code pétrolier à la fiscalité plus avantageuse.

« Discussions »

Des discussions seraient déjà en cours avec des investisseurs, affirme Joel Fumbwe, conseiller technique du ministre des Hydrocarbures : « Nous avons des discussions avec des sociétés qui nous approchent. Nous ne voulons pas revenir sur les erreurs passées en allant dans la précipitation. Nous voulons bien préparer notre arsenal juridique avant de s'engager avec ces investisseurs-là. Vous allez les connaître très prochainement. Les discussions sont avancées. Il y a des sociétés américaines qui sont derrière nous et vous allez les découvrir. »

L'affichage d'une attractivité qui laisse sceptique Thierry Vircoulon. Pour le chercheur associé à l'Institut français des relations internationales (Ifri), la prospection pétrolière coûte cher et avec un prix du baril en baisse, la cuvette centrale du Congo risque de rester inaccessible. Il rappelle d'ailleurs que ce nouvel appel d'offres est le troisième depuis 2010 et que deux premiers n'ont pas trouvé preneur.

« Grave recul pour le climat »

Ce nouveau projet d'appel d'offres n'a pas, en tout cas, convaincu Greenpeace Afrique. Dans un communiqué mis en ligne ce 12 mai, l'ONG environnementale dénonce l'ouverture de ces 52 nouveaux blocs pétroliers qui constitue, selon elle, « un grave recul pour le climat et la transition énergétique en République démocratique du Congo (RDC) ». Greenpeace appelle le gouvernement congolais à « respecter ses engagements en matière de transparence, de climat, et de droits des communautés, et à prendre une position claire et cohérente en faveur d'un avenir basé sur les énergies renouvelables, la justice climatique et la souveraineté écologique. »