Afrique Centrale: Comment le groupe islamiste ADF a prêté allégeance à l'EI et avec quelles conséquences

En 2017, le groupe islamiste d'origine ougandaise Allied Democratic Forces (ADF) a prêté allégeance à l'État islamique (EI), qui le présente désormais comme sa province en Afrique centrale. Retour sur ce processus d'allégeance et ses conséquences.

À première vue, le profil des ADF (Forces démocratiques alliées) détonne dans la galaxie jihadiste. Le fondateur du groupe, Jamil Mukulu, est un islamiste ougandais en lutte contre le président Yoweri Museveni. En 1994, il tente une insurrection, échoue et se réfugie, avec ses hommes, de l'autre côté de la frontière, dans l'est de la RDC. Il y terrorise les populations locales et multiplie les exactions, mais son objectif demeure flou.

Il évolue dans un environnement majoritairement animiste et chrétien, revendique peu ses attaques et ne semble pas avoir de visée expansionniste, explique Jason Stearns, chercheur au Groupe d'études sur le Congo : « Jamil Mukulu était très hésitant à faire des liens avec les groupes islamistes plus larges, du Moyen-Orient. Il voulait garder une certaine autonomie et créer un genre d'utopie à l'est de la RDC, mais vraiment isolée du reste du monde, et même du monde islamiste jihadiste. »

En 2015, après des mois de traque, Jamil Mukulu est arrêté en Tanzanie. C'est un tournant. Son successeur, Musa Seka Baluku, est moins aguerri et hérite d'un groupe affaibli. Il est en quête de soutien et de légitimité. Cette allégeance est alors pour lui un moyen de s'assurer un appui financier et une certaine notoriété.

En 2017, ADF et EI avaient intérêt à se rapprocher

Dans le même temps, l'organisation État islamique perd du terrain au Levant et cherche à se repositionner sur le continent africain. Les deux ont donc intérêt à se rapprocher.

Selon Bulama Bukarti, spécialiste de l'extrémisme au sein de la fondation Bridgeway, le premier à évoquer l'EI au sein des ADF est un certain Meddie Nkalubo, un Ougandais réputé féroce, surnommé « le Punisseur ». C'est lui qui fait venir dans les ADF un autre personnage central, sous sanctions des Nations unies : le Tanzanien Abuwakas. « Il semble qu'Abuwakas ait à la fois évalué les ADF pour le compte de la direction de l'État islamique, et aussi contribué à convaincre les ADF de rejoindre l'EI, explique Bulama Bukarti. Par l'intermédiaire d'Abuwakas, des discussions ont eu lieu pendant des mois entre les deux directions. Finalement, les ADF rejoignent officiellement l'État islamique en octobre 2017, en prêtant allégeance au calife de l'époque, Abu Bakr al-Baghdadi ».

Désormais, l'EI présente les ADF comme l'Iscap (Islamic State - Central Africa Province, État islamique en Afrique centrale), sa province en Afrique centrale.

« Quand le groupe a rejoint l'État islamique, les règles ont changé »

Certains chercheurs restent toutefois prudents quant à la profondeur des liens entre les deux. D'autant que cette allégeance a suscité des résistances en interne. Un ancien commandant ADF, aujourd'hui repenti, témoigne du processus d'allégeance. Il était alors aux premières loges : « Quand le groupe a rejoint l'État islamique, les règles ont changé. Baluku a commencé à faire référence à un homme qui lui donnait des instructions : que chaque commandant devait mener tel ou tel raid et tuer une centaine de civils... Et surtout ramener des photos, pour les envoyer comme preuve du travail accompli. Je me souviens que deux commandants ont même été tués parce qu'ils s'étaient opposés à ces nouvelles règles. Après ça, tout le monde a eu peur, et a préféré se faire discret. On s'est adaptés sans oser protester. »

Ils nous ont pris ma soeur et moi et ils ont égorgé mon grand frère. Ils l'ont ligoté puis ils lui ont coupé la tête. Je vois encore le sang couler sur son visage.

Florence Morice Reste que cette affiliation a permis aux ADF de se revigorer. Moribond en 2017, le groupe s'est encore rendu responsable, l'an dernier, de la mort de plus d'un millier de civils, tués souvent de façon extrêmement brutale. Les ADF bénéficient des réseaux de l'EI, notamment financiers, ainsi que de son expertise.

Une affiliation qui a permis aux ADF de se revigorer

« Selon plusieurs sources, Daech [acronyme arabe de l'EI], qui a fourni au moins huit drones aux ADF, les a également aidées à acquérir le savoir-faire nécessaire à la fabrication de bombes transportées par drone », peut-on lire dans le dernier rapport des experts du comité des sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la RDC, en décembre 2024.

Selon ces mêmes sources, l'appui technologique fourni par l'EI aide le groupe à compenser les revers infligés par les opérations militaires menées par l'Ouganda et la RDC dans le cadre de l'opération Shujaa.

L'allégeance à l'EI a également conféré aux ADF une plus grande notoriété dans la sous-région, ce qui leur a permis d'élargir leur recrutement, en attirant des Tanzaniens, Rwandais, Burundais, séduits par l'idée de rejoindre le jihad international.