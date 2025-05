Madagascar: Malagasy Design Gaze - Neuf designers en lumière au premier salon du design

Un salon inédit se tiendra dans la capitale dans le courant du mois de juin. Malagasy Design Gaze, le premier « Design Fair » à Madagascar se tiendra du 7 au 21 juin au Flow Gallery Ivandry. Il s'agit d'un salon entièrement dédié au design, initié par Kiady Ratovoson, un artiste designer malgache de renommée internationale et de la curatrice Ihoby Rabarijohn.

Comme le nom de l'événement l'indique, ce salon a pour ambition de révéler au grand public et aux professionnels la richesse, le potentiel et l'excellence du design « made in Madagascar », une manière d'attirer l'attention des amateurs d'arts décoratifs et des acteurs de l'architecture d'intérieur vers la contemplation (« gaze ») des objets d'arts d'exception. Le thème de cette première édition est axé sur le « design vivant ». La nature, source d'inspiration principale, s'interprétera dans les pièces qui sont réalisées spécialement pour l'occasion, dans différents matériaux tels que le bois, la céramique, le textile ou la pierre fine, entre autres.

Malagasy Design Fair mettra en lumière les créations uniques et prodigieuses de neuf designers soigneusement sélectionnés, tels que Fanjar, une designer qui travaille la pierre et se spécialise aussi dans le recyclage, Ando Ramanantsoa une designer multidisciplinaire qui explore le céramique, Chloé Soafaniry, la lauréate de Prix Paritana 2025, Georges Floret, un lapidaire et architecte parisien passionné par les pierres de Madagascar, ou encore Aina Dedem, un designer graphique, pour ne citer qu'eux.

Les amateurs d'art auront jusqu'au 21 juin pour découvrir tous leurs chefs-d'œuvre. Mais Design Fair se déploie aussi hors les murs, notamment à la boutique de la Fondation H, avec un temps fort de partage prévu le 14 juin, ainsi qu'un rendez-vous de dégustation au restaurant Le Gourmet, à Ankorondrano. Le salon sera également rythmé par différents événements inédits autour du design. Il se clôturera par une soirée dansante, à l'occasion de la Fête de la musique, le 21 juin, au cours de laquelle le chef Lalaina Ravelomanana, du Marais Restaurant, mettra en lumière son talent en matière de food design.