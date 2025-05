Afrique de l'Est: Médecins de l'Océan Indien - Prise en charge gratuite de 15 000 patients du 22 au 31 mai

Une mission médico-chirurgicale humanitaire gratuite organisée par l'association Médecins de l'Océan Indien se tiendra à Vatomandry du 22 au 30 mai. Environ 15 000 personnes sont ciblées par cette opération, les bénéficiaires ne sont pas nécessairement issus de la commune de Vatomandry.

Pour sa 71ème mission sur le sol malgache, l'association Médecins de l'Océan Indien (MOI), organisera du 22 au 31 mai 2025, une mission humanitaire médico-chirurgicale et dentaire gratuite à Vatomandry. Cette édition ciblera 15 000 personnes, selon Danil Ismaël qui succède au Dr Firoze Koytcha à la présidence de MOI. C'est lors de la rencontre avec la presse hier à Ivandry qu'il a fait savoir que le coût d'une mission humanitaire médicale varie entre 75 000 et 150 000 euros, en fonction de la distance et de la logistique nécessaire.

« La dernière mission effectuée à Fort-Dauphin a mobilisé près de 140 000 euros, notamment en raison du recours à un transport aérien pour acheminer les équipes médicales et le matériel. L'ensemble des participants, médecins, patients et accompagnants bénéficient également d'une prise en charge alimentaire gratuite, un effort rendu possible grâce au soutien des partenaires engagés dans ce projet humanitaire », précise Danil Ismaël. À noter que la chirurgie cardiaque et cérébrale ne sont pas prises en charge durant ces missions. Bien que cette opération soit basée à Vatomandry, les services sont ouverts aux patients d'autres régions, à condition de s'inscrire avant le 20 mai. Les consultations préopératoires débuteront, quant à elles, le 15 mai.

Circuits

Cette 71ème mission sera dédiée à la mémoire de l'épouse du Dr Firoze Koytcha, Annie Koytcha, décédée il y a six mois. Elle verra la participation d'une cinquantaine de missionnaires dont 60% sont des Malgaches. Comme à l'accoutumée, cette mission sera scindée en deux parties dont une délégation hospitalière comportant la chirurgie, l'ophtalmologie, l'optique, l'ORL, la cardiologie, la gastro-entérologie et l'échographie oeuvrant exclusivement au centre hospitalier de Vatomandry.

Il y aura également une délégation itinérante composée de médecins généralistes, pédiatre, chirurgiens-dentistes avec leurs équipes de prothésistes et une antenne de chirurgie ambulatoire qui sillonnera Vatomandry et ses bourgades périphériques. Au-delà de ses prestations médicales, l'organisation compte également assurer une série de formations à l'endroit des internes en médecine de Toamasina qui se déplaceront à Vatomandry pour cet évènement. Des actions de sensibilisation liées à la santé bucco-dentaire seront aussi organisées au profit des élèves des écoles primaires avec une distribution de brosse à dents et des dentifrices. D'après le Dr Firoze Koytcha, 450 000 à 500 000 personnes ont déjà pu bénéficier des offres de santé de MOI depuis ses 36 années d'existence.