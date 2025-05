Madagascar: Pèlerinage à Ampefy - 40 000 à 60 000 fidèles attendus

La Conférence des Évêques de Madagascar invite les fidèles catholiques à participer au Pèlerinage National qui se tiendra les 17 et 18 mai 2025 à l'Îlot de la Vierge et à la Vallée Verte, dans le diocèse de Miarinarivo. Ce moment fort de prière collective marquera également la consécration de Madagascar au Coeur Sacré de Jésus, à travers une grande célébration eucharistique. Les préparatifs sont déjà bien avancés. On attend entre 40 000 à 60 000 pèlerins, qui seront accueillis sur deux sites, avec la messe principale célébrée à la Vallée Verte.

Pour faire face à cet afflux, plusieurs infrastructures ont été mises en place grâce à la mobilisation des autorités et de la communauté. Le directeur régional de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène d'Itasy, Panan'Irina Lodvig Randrianandrasana, a offert des tuyaux pour la distribution d'eau sur le site, quatre bonbonnes de 4 m³ pour les différents emplacements, des toilettes mobiles destinées aux évêques et autorités, ainsi que des dalles lavables.

Programme

Le Père Rodolphe Ralaiarivony, plus connu sous le nom de Père « Adô », est chargé de la mobilisation autour de ce pèlerinage. Il affirme que « cette édition sera exceptionnelle, le programme débutera le 17 mai par le chemin de croix, le sacrement de l'eucharistie, ainsi que le passage par la porte sacrée, un moment fort symbolisant la rémission des péchés.»

Il tient à remercier Augustin Andriamananoro, vice-président de l'Assemblée nationale, au titre de la province d'Antananarivo, pour son soutien dans l'organisation à la Vallée Verte ; le ministre de l'Eau pour l'approvisionnement en eau potable; ainsi que le gouverneur d'Itasy, Louis Robson Rakotomalala, pour la mise à disposition de citernes et d'engins afin d'assurer l'accès au site. Il salue également l'engagement du comité d'organisation, des fidèles et des techniciens, qui ont oeuvré avec foi et volontariat à la réussite de cet événement.