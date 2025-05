Madagascar: Mention géographie - Des opportunités de carrière pour les étudiants

De nombreux étudiants sortant de la Mention Géographie à l'université rencontrent des difficultés à s'imposer sur le marché du travail.

Conscients de cet état de fait, des anciens étudiants ayant effectué cette étude ont pris l'initiative de partager leurs expériences afin de valoriser le parcours géographie à Madagascar. « Ils méconnaissent la valeur ajoutée et le potentiel d'un Géographe ainsi que les débouchés qui les attendent au terme de leurs études. C'est pourquoi, nous avons organisé cet événement qui s'intitule « Géographes et opportunités de carrières : parlons-en ! » afin d'orienter les jeunes générations », a expliqué Vero Rakotoarivelo, organisatrice de cette initiative de partage de géographes professionnels qui s'est tenue tout récemment au restaurant « Le Pavé » à Antaninarenina.

Besoins identifiés

Une centaine d'étudiants effectuant des études en géographie y ont participé activement. Ils sont issus des différents parcours tels que le Milieu naturel et la Science de la nature, la société et la territorialité, l'Espace et l'Économie ainsi que l'Environnement et l'Aménagement du Territoire. Des conférences-débats ont ainsi été organisées dans le cadre de cet événement. Les intervenants étaient des géographes professionnels travaillant dans différents domaines d'activité. On peut citer, entre autres, le Système d'Information Géographique, l'humanitaire, l'eau et l'assainissement et le géomarketing, la conservation de l'environnement, le tourisme et le géo-politique.

« Nous voulons faire connaître aux jeunes étudiants qui travaillent encore à l'université que la géographie est un domaine pluridisciplinaire. Pour commencer, nous leur avons ainsi offert des opportunités de stage, sans oublier des appuis en matière de formulation de demande d'emploi et de CV. En outre, des besoins de formation en informatique, en management et en communication sont identifiés », a soulevé Vero Rakotoarivelo.

Plateforme inter-promotionnelle

Par ailleurs, les organisateurs prévoient de créer des liens entre les étudiants et les professionnels dans le domaine de la géographie à travers la mise en place d'une plateforme inter-promotionnelle, outre le partage d'expériences et des opportunités pour les jeunes. « L'identification des compétences clés en lien avec les attentes et évolutions du marché de l'emploi, n'est pas en reste sans oublier la proposition des pistes d'orientation, de réflexion et d'amélioration en leur faveur. Cet événement en est à sa première édition », a-t-elle conclu.