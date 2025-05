Madagascar: Ambassade du pays à Paris - Mishou Randimbiarisoa supplantée par Lionel Ratsirimpady

La Résidence de Madagascar au 1, Boulevard Suchet n'a pas de locataire officiel depuis la mort de l'ambassadeur Rija Rajohnson le 20 avril dernier.

Chargé d'affaires

L'intérim du chef de mission à la Chancellerie qui se trouve dans la rue adjacente, au 4, Avenue Raphaël, est assuré par Lionel Ratsirimpady, Conseiller aux Affaires Politiques et à la Diaspora avant d'être nommé Chargé d'affaires ad intérim. Conformément au décret n°2019-1386 fixant les règles spéciales applicables à la rémunération, aux transports, aux déplacements et aux congés des agents occupant des emplois extérieurs pris en charge par le budget de l'Etat.

Chef de mission

L'article 24 dudit texte réglementaire dispose que « lorsqu'un poste ou un emploi à l'étranger se trouve momentanément sans titulaire ou lorsque celui-ci est absent pour des raisons autres que celles prévues par les articles 18 à 21 du présent décret, il est fait appel à un intérimaire ». Les articles 18 à 21 concernent les congés (de paternité, de maternité, de maladie) ainsi que l'autorisation d'absence. Dans le cas d'espèce, c'est pour cause de décès que le poste se trouve sans titulaire.

Momentanément. En attendant l'arrivée d'un nouveau chef de mission qui ne tardera sans doute pas à être nommé, compte tenu de l'importance de l'ambassade de Madagascar en France notamment en termes de juridiction qui s'étend à la Principauté de Monaco, à l'Espagne, au Portugal et à Israël. Sans oublier évidemment le Saint-Siège où Léon XIV vient de devenir pape et chef de l'Etat du Vatican.

Agent Diplomatique et Consulaire

La prochaine tenue de la Commission mixte franco-malgache sur la question des îles éparses aurait aussi voulu que le poste d'ambassadeur à Paris soit pourvu dans les meilleurs délais. Seulement, compte-tenu des différentes étapes de la procédure (demande d'agrément, nomination, présentation de lettres de créance), il n'est pas sûr que le prochain chef de mission puisse être en place d'ici le 30 juin 2025. Il est fort probable que l'ambassade de Madagascar en France soit représentée par le Chargé d'affaires ad intérim, Lionel Ratsirimpady.

Et ce, en application du même article 24 qui prévoit qu' « en cas d'absence temporaire du chef de mission diplomatique ou consulaire, l'intérim est assuré par le second de la Mission ou à défaut par l'Agent Diplomatique et Consulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et, le cas échéant, par l'Agent Diplomatique et Consulaire spécialement désigné par le Département central ».

Maintien en fonction

Le second de la Mission est le Premier Conseiller Mamonjisoa Randimbiarisoa Ramiakoalisoa mais celle qui est plus connue sous le diminutif de Mishou ne pouvait être nommée Chargé d'affaires ad intérim car elle n'appartient pas au corps des Agents Diplomatiques et Consulaires. Déjà que sa nomination au poste de Premier Conseiller a été vivement critiquée en mars 2023, lors de la grève du personnel de l'ambassade qui brandissait des banderoles dénonçant l'« illégalité de statut du maintien en fonction » pour atteinte de la limite d'âge dans la Fonction Publique.

En revanche, la question de la retraite ne se pose plus si l'intéressée venait à être nommée ambassadeur. Extraordinaire et plénipotentiaire. Pour le moment, elle est supplantée par Lionel Ratsirimpady en application du décret de 2019 pris par le premier gouvernement du président Andry Rajoelina. Celui-là même qui « accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires de la République des autres Etats et organisations internationales ». Mishou pourrait-elle devenir chef de ...Mission ?