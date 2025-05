Madagascar: Utop 16e édition - La tenniswoman Iriela Rajaobelina cartonne

La 16e édition de l'UTOP a pris fin dimanche. La remise des trophées a été l'occasion de retrouvailles entre tous les participants et participantes, sportifs et sportives issus de toutes les disciplines présentes à Madagascar.

Parmi eux, Iriela Rajaobelina, jeune joueuse de tennis parmi les plus en vue du moment, actuellement classée 725e mondiale chez les juniors, selon le classement mis à jour le 12 mai. Elle a pris part pour la première fois aux courses de l'UTOP, accompagnée de sa famille, en s'inscrivant dans la catégorie « Fun Run » sur une distance de 10 km.

Iriela Rajaobelina a bouclé les 10 km en 1h28'23", se classant première chez les juniors filles, devant Alda Lauricia Ramilison (1h30'58"), deuxième, et Miary Ramilison, troisième en 2h10'41".

« La course s'est très bien passée. Le tracé était un peu difficile, mais le paysage magnifique tout au long du parcours m'a permis de sortir de ma zone de confort. En plus de cela, j'ai atteint mon objectif principal, qui était de terminer en moins d'1h30 », confie Iriela Rajaobelina.

Une ambiance chaleureuse et motivante

Elle poursuit : « Ma mère tenait vraiment à participer, mais elle ne voulait pas le faire seule. Alors, j'ai décidé de l'accompagner. C'était très différent de ce que je vis habituellement en tennis. Il y avait une vraie communauté, chaleureuse et motivante. Nous nous sommes préparés pendant environ un mois, et je continuais en parallèle mes entraînements de tennis au quotidien. J'aimerais retenter l'expérience, et pourquoi ne pas me lancer un jour sur des distances de 20 km ou plus. »

Son petit frère, Mahenika Rajaobelina, s'est inscrit dans la catégorie « Zaza Trail » de 5 km. Il a terminé à la cinquième place. Un résultat qu'il a accueilli avec un peu de déception, ayant manqué de peu le podium, même s'il reconnaît avoir bien progressé par rapport à sa participation à l'édition précédente.

Leur mère, Liana Rajaobelina, engagée elle aussi dans la catégorie « Fun Run» de 10 km (M1F), a terminé à la quatrième place avec un temps de 1h46'34".

« C'est un défi que je voulais relever depuis longtemps, et le faire avec mes enfants est ma plus grande fierté. Bravo à l'UTOP pour l'organisation, et merci de donner la chance à des débutants comme nous de goûter à la joie et au plaisir du trail », conclut-elle.