Madagascar: Malagasy design gaze - Neuf designers sous le feu des projecteurs

Le design «Made in Madagascar» s'apprête à briller sous les projecteurs. Du 7 au 21 juin, Mad'Art Advisory organise le Salon Malagasy Design Gaze, une exposition-vente inédite entièrement dédiée à la création design contemporaine. Porté par les passionnés Ihoby Rabarijohn et Kiady Ratovoson, cet événement se veut une vitrine d'exception pour les talents malgaches du design d'objet et graphique.

Installée au coeur de la Flow Gallery Ivandry, l'exposition principale rassemblera une sélection exclusive de neuf artistes et designers, tous reconnus pour la qualité et l'originalité de leur travail. « Ce sera une occasion unique de rencontrer les artistes-designers et de découvrir des pièces remarquables dans des domaines variés tels que le mobilier, l'intérieur, la céramique, le design graphique ou encore le recyclage créatif », confie Ihoby Rabarijohn, hier, lors d'une conférence de presse au Star Andraharo.

Les créateurs sélectionnés sont Ando Ramanantsoa, Fanjar, Saïda Augustine, Chlöe Ramanankasina, Iandry Randriamandroso, Eric Raisina, Kiady Ratovoson, Aina Dedem et Georges Floret. Chacun apportera sa vision du design malgache. Au-delà de la Flow Gallery, le salon s'étendra dans d'autres lieux culturels et artistiques comme la Fondation H, Le Gourlet et Le Marais, qui accueilleront des volets complémentaires de l'événement.