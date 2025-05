Madagascar: Conservations des espèces - Le Dr Lily-Arison René de Roland, lauréat du Prix d'Indianapolis

Un scientifique malgache, formé à l'université d'Antananarivo, hisse fièrement les couleurs de Madagascar et de tout le continent africain. Le Dr Lily-Arison René de Roland a été désigné lauréat du prestigieux Prix d'Indianapolis 2025, comme l'ont annoncé hier les responsables du zoo d'Indianapolis.

« Les modèles communautaires du Dr René de Roland et ses décennies de recherche ont non seulement atténué les conflits entre l'homme et la faune sauvage, mais ont également contribué à la conservation des animaux et des écosystèmes uniques et merveilleux de Madagascar. Dévoué, ingénieux et ardent défenseur de la faune malgache, je suis fier de l'annoncer comme lauréat du Prix d'Indianapolis de cette année», a déclaré le Dr Rob Shumaker, président-directeur général du zoo d'Indianapolis.

Le Dr René de Roland a joué un rôle déterminant dans la redécouverte et la préservation de plusieurs espèces emblématiques de Madagascar. En 2006, il a permis la redécouverte du Fuligule de Madagascar, un canard rare que l'on croyait disparu depuis les années 1990. Il est également à l'origine de la découverte de deux espèces de lémuriens jusque-là inconnues, dans le nord de Madagascar. Plus récemment, en 2022, il a dirigé la redécouverte du Tétraka sombre, un petit oiseau chanteur qui avait échappé aux spécialistes de l'étude des oiseaux pendant deux décennies.