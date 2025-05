Cote d'Ivoire: Immobilier en Côte d'Ivoire - Des perspectives de développement durable présentées à Abidjan

Les 12 et 13 mai 2025, une Journée porte ouverte (Jpo) s'est tenue à Abidjan-Plateau, autour du thème : « Investir dans l'immobilier de prestige : du rêve à la rentabilité ». L'événement visait à partager une vision d'un urbanisme durable, moderne et inclusif en Côte d'Ivoire, à travers la présentation de projets immobiliers en cours.

À cette occasion, plusieurs responsables ont évoqué les avancées et les perspectives du secteur. Demba Sall Seye, directeur général adjoint d'une entreprise active dans le domaine, a mis en avant la volonté de proposer une nouvelle approche de l'habitat urbain, intégrant les enjeux sociaux, économiques et environnementaux contemporains. « Au-delà des bâtiments, nous construisons une nouvelle manière d'habiter et de vivre la ville, en tenant compte des enjeux sociaux, économiques et environnementaux de notre époque », souligne Moustapha Seck, Président directeur général de Winwin Partners SA.

Cet événement de deux jours a réuni partenaires, clients, investisseurs et médias autour de la présentation des projets phares de l'entreprise et de sa vision d'un urbanisme durable, moderne et inclusif. Ce fut également l'occasion de rencontrer les équipes dirigeantes et de découvrir les coulisses de projets immobiliers au Sénégal et au-delà.

Mame Fagou Thiam, en charge du développement en Côte d'Ivoire, a quant à elle cité quelques projets en cours dans la sous-région, témoignant d'une dynamique de croissance et de diversification dans les offres immobilières.

L'événement s'inscrivait dans une démarche de promotion de l'immobilier durable, un secteur en pleine mutation en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest.