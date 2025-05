Madagascar: Conseil des ministres décentralisé - Une ambiance peu ordinaire à Toliara

Le Conseil des ministres se tiendra demain jeudi dans un grand hôtel de Toliara. La ville accueille de nombreuses personnalités.

La ville de Toliara accueille un grand événement : celui de la tenue du Conseil des ministres décentralisé. Il est prévu demain jeudi dans un grand hôtel de la cité du Soleil. Après le forum international sur les jeunes et l'économie bleue, le 17 avril dernier, avec une centaine d'hôtes, le Conseil des ministres décentralisé constitue également un évènement majeur pour Toliara. C'est à la fois un honneur et un défi.

L'information sur l'organisation de la réunion du pouvoir exécutif à Toliara a circulé depuis vendredi dernier, puis a été confirmée par les autorités dimanche. La ministre de l'Enseignement technique, Marcelline Rasoloarisoa, est venue en premier dimanche soir. Le jour d'après, huit ministres sont arrivés et ont été accueillis à l'aéroport d'Andranomena. Hier soir, dix autres membres du gouvernement, avec le Premier ministre, étaient attendus.

Hier mardi, la ministre de la Culture et de la Communication, Donna Mara Volamiranty, a réuni le personnel de la direction régionale de son département. Elle a donné quelques directives et de petits rappels sur le rôle de la direction régionale. « Nous devons travailler plus et mieux avec les autorités locales. Nous devons toujours nous assurer que chaque citoyen soit informé », s'est-elle adressée au personnel dans les locaux de la Radio Télévision Soatalily.

Sécurité

Le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Mahatante, a également fait de même dans les locaux de la direction régionale à Mahavatse. Le ministre Sergio Hajarison, ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, est descendu constater quelques infrastructures agricoles à la sortie de Toliara.

Un hôtelier restaurateur au centre de Toliara aurait souhaité que les ministres descendent dans les rues pour constater de visu les réalités du peuple. « Nous assistons à des va-et-vient de 4x4, en effet, depuis quelques jours. Ils devraient être au plus près des habitants de Toliara, en allant dans les marchés ou les rues à grande affluence. Ils séjournent dans des hôtels étoilés et ne voient pas la réalité », livre Anthony R., restaurateur traiteur. Sur les réseaux sociaux, les avis divergent. Les uns demandent au gouvernement et à sa suite de prendre la RN7 afin qu'ils puissent constater les dégâts de la portion de 60 km reliant Sakaraha à Andranovory. Les autres parlent de dépenses supplémentaires pour l'État, dont les billets d'avion faramineux pour les ministres et leurs suites.