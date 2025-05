Madagascar: QMM forme des entrepreneurs ruraux à Anôsy

Dans un effort conjoint pour stimuler l'emploi et l'entrepreneuriat à Anôsy, QIT Madagascar Minerals (QMM) et le ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle (METFP) ont signé un partenariat le 4 avril à Tolagnaro. En cours depuis avril, le projet se poursuit jusqu'en août pour former de jeunes entrepreneurs ruraux de 18 à 35 ans aux métiers agricoles, à l'élevage et aux services.

Cette initiative comprend la modernisation du lycée agricole d'Ampasy-Nahampoana et la création d'une école de terrain, dont la première pierre sera posée avant la rentrée scolaire 2025-2026. L'objectif est de doter les jeunes de compétences pratiques et actualisées en agriculture, pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et de développement économique régional.

Parallèlement, QMM soutient le programme Lombao, en partenariat avec Miarakap, un dispositif destiné à former et accompagner des jeunes porteurs de projets. Ce programme apporte un appui concret : formation technique, accompagnement personnalisé et soutien financier pour concrétiser et pérenniser leurs initiatives.

En deux ans, cinquante projets sélectionnés bénéficieront de ce soutien afin de devenir des modèles économiques viables, adaptés aux réalités locales.

Isabelle Wabete, directrice de QMM, précise : « Nous souhaitons fournir aux jeunes les outils nécessaires pour qu'ils puissent prendre en main leur avenir et contribuer au développement de leur communauté. »

Au-delà de la simple formation, QMM cherche à donner aux jeunes une véritable opportunité de créer des emplois durables, de construire leur avenir et de contribuer activement à la transformation socio-économique d'Anôsy.