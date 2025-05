Madagascar: Nate Tex - Une voix née pour la scène, une âme façonnée par la musique

À l'aube de ses 32 ans, Nate Tex célébrera pour la première fois son anniversaire en public, avec un cabaret plein de promesses.

«Même si l'on tombe sept fois, on se relève sept fois. » C'est avec cette devise gravée dans l'âme que Nate Tex, de son vrai nom Zo Nirina Nantenaina Ratsiandavana, trace son chemin dans le monde de la musique malgache. Né le 14 mai 1993, l'artiste incarne la résilience et la passion à l'état pur. Ce samedi 16 mai, il fêtera pour la toute première fois son anniversaire avec son public lors d'un cabaret exclusif au Calabria Antanimenakely Itaosy -- un moment fort qu'il veut inoubliable.

La musique, chez lui, coule dans les veines. Fils d'un chef de choeur, compositeur et auteur, Nate Tex grandit au rythme des notes et des harmonies. Encore scout, il se distingue déjà lors des séances de détection de talents en choisissant systématiquement... le chant. Très tôt, il enchaîne concours et karaokés, ne laissant passer aucune occasion de faire entendre sa voix.

C'est en 2011 que le public le découvre grâce à sa participation à Pazzapa, puis il intègre la Compagnie Miangaly Théâtre, où il évoluera pendant quatre ans, forgeant son identité artistique sur scène. En 2016, il prend une décision majeure : faire de la musique son métier. L'année suivante, il entame officiellement sa carrière musicale en partageant ses propres chansons.

Collaborations

Depuis, il a multiplié les collaborations avec de grands noms de la scène malgache, comme Bodo, ou encore lors du projet « Mozika tsotra izao » aux côtés de Fanja Andriamanantena. Mais c'est en mars 2025, lors du spectacle « Namana sy Mozika » à Ankanin'ny Tiana, qu'il vit ce qu'il décrit comme « le moment le plus marquant de sa vie artistique ».

Il y a à peine deux mois, Nate Tex a offert au public une chanson poignante intitulée « Vavaka », une véritable prière d'un père à son fils -- un hommage vibrant à son héritage familial. Son style musical ? Inclassable. Il refuse les étiquettes, se décrivant comme un artiste de variété inspirée, évoluant selon l'émotion du moment.

Aujourd'hui, alors que son premier album, sorti en 2019, continue de tourner, il prépare son deuxième opus, prévu pour 2026, composé de douze morceaux totalement inédits. Une nouvelle page d'un parcours sincère et passionné, écrit par un artiste entier, fidèle à lui-même et à son histoire. « La scène, c'est là que je me sens vivant », confie-t-il. Et le public, fidèle et grandissant, ne dira pas le contraire.