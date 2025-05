Sénégal: À Saint-Louis, le secteur primaire au coeur des journées de promotion de l'entrepreneuriat

Saint-Louis — Le secteur primaire sera au cœur des journées de promotion de l'entrepreneuriat prévues jeudi et vendredi prochains, à Saint-Louis (nord), à l'initiative de la Délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ), a-t-on appris des organisateurs.

"Saint-Louis accueille les Journées de promotion de l'entrepreneuriat les 15 et 16 mai 2025 : cap sur le secteur primaire", annonce une note transmise à l'APS.

Elle indique que la place Baya Ndar [ex place Faidherbe] va servir de cadre pour cet événement.

La DER/FJ a noué un partenariat avec l'Initiative prospective agricole et rurale (IPAR Think Tank), dans le cadre de l'organisation de ces journées.

"Ces Journées sont placées sous le thème : +Interconnecter les acteurs du secteur primaire : entrepreneuriat, innovation et inclusion pour une croissance durable+", précisent les organisateurs.

Cette édition compte réunir les acteurs et les structures d'appui à l'entrepreneuriat et mettra en lumière les défis, opportunités et initiatives autour du développement du secteur primaire, souligne une note transmise à l'APS.

Pendant deux jours, des entrepreneurs, experts, formateurs, institutions d'appui et de financement et des femmes et jeunes porteurs de projets vont se réunir autour de panels, ateliers pratiques et des expositions.

Les défis et opportunités de l'entrepreneuriat dans le secteur primaire dans la zone de la vallée du fleuve, l'entrepreneuriat des femmes et les modèles économiques seront parmi les thématiques à aborder durant ces deux jours.