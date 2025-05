Madagascar: PFL - Trois clubs à deux pas d'un second titre

Les quarts de finale aller de la Pure Play Football League se joueront samedi et dimanche au stade de l'Elgeco Plus au By-Pass. Les matchs retour auront lieu deux semaines plus tard.

Place à la phase finale. Le coup d'envoi des Play-offs sera lancé à partir de ce week-end. Après le report de deux semaines, les quarts de finale aller du championnat de Madagascar division élite se tiendront samedi et dimanche au stade Elgeco Plus au By-Pass. Les huit clubs mieux classés à l'issue des onze journées de la phase éliminatoire disputent cette première étape de la phase finale de la Pure Play Football League (PFL). D'après les règlements de la compétition, le leader au classement jouera contre l'équipe classée huitième, le second affrontera le club au septième rang, et ainsi de suite.

Classée en tête du classement final des éliminatoires, Fosa Juniors FC du Boeny, champion de Madagascar en 2023, ouvrira le bal et affrontera samedi à midi au By-Pass Mama FC, classé huitième après sa qualification de justesse à la dernière journée. Les Félins majungais se sont retirés des seizièmes de finale de la Coupe pour pouvoir se focaliser sur la phase finale du championnat. Au deuxième match, Ajesaia, cinquième au classement, sera opposée au club sextuple vainqueur de la coupe nationale, Elgeco Plus, quatrième au classement.

Course ouverte

Les deux autres quarts sont programmés le lendemain, le dimanche 18 mai, au même stade de l'Elgeco Plus. À l'affiche des quarts de finale dimanche : le club champion national de la saison 2021-2022, CFFA, jouera contre l'AS Fanalamanga, leader détrôné à la dernière journée, ayant été quasi dominatrice durant la phase éliminatoire cette saison. Ce match sera précédé du duel de choc entre Cosfa, sixième au classement, et l'équipe classée troisième, Disciples FC de Vakinankaratra.

Ce club, champion de Madagascar, a été éliminé au bout du suspense après la séance de tirs au but contre l'ASFAJI d'Atsimo Andrefana, dimanche, au stade Maître Kira à Toliara, dans le cadre des seizièmes de finale de la coupe. Les hommes du coach Mamisoa Razafindrakoto vont pouvoir se consacrer et se donner à fond à la phase finale du sommet national. Les quarts de finale retour se dérouleront toujours dans la capitale les 24 et 25 mai.