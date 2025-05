Congo-Kinshasa: Kasaï-Central - Reprise des travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende

Après plusieurs mois d'atermoiements, les travaux de la construction de la Centrale hydroélectrique de Katende, dans la province du Kasaï-Central, vont bientôt reprendre.

C'est ce qui ressort d'une conférence organisée le week-end dernier au Centre financier de Kinshasa axée sur la politique énergétique du gouvernement. L'occasion était donnée à la Première ministre, Judith Suminwa, de donner et ce, de manière officielle, le go de la relance des travaux après neuf mois de suspension.

Cette fois-ci, le gouvernement entend donner finalement corps à ce projet gigantesque afin de renforcer l'accès à l'électricité pour plus de cinquante mille foyers et stimuler durablement l'activité économique locale et nationale. Le projet de construction du barrage de Katende bénéficiera d'un financement mixte du gouvernement congolais et de deux autres entreprises dont Angelique International Limited (AIL) et Mining Engineering Services (MES).

Les travaux se déclineront en trois grandes phases. La première, avec une capacité initiale de seize mégawatts couvrira prioritairement les agglomérations de Kananga et Bukonde ; la deuxième, avec trente-deux mégawatts de surplus, est censée étendre la desserte au Kasaï-Central, au Kasaï-Oriental et à Tshimbulu ; et enfin la troisième et dernière étape complétera les seize mégawatts restants pour porter la capacité totale à soixante-quatre mégawatts.

Conduit conjointement par les ministres des Finances et celui des Ressources hydrauliques et de l'Electricité, sous la supervision de la Première ministre, ce projet est censé faire face à la pénurie chronique d'énergie électrique décriée dans l'espace Kasaï. Les résultats sont attendus dans deux ans. En définitive, la centrale de Katende pourrait accélérer le développement régional par l'industrialisation, la création massive d'emplois et la valorisation du potentiel minier de la région du Kasaï.