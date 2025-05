Congo-Brazzaville: Wisu film festival 2025 - Les pionniers du cinéma congolais célèbrés à travers une exposition inédite

Lancé le 9 mai à l'Institut français du Congo (IFC), en marge du mois de l'Europe et du festival du film européen-africain, le Wisu film festival a ouvert les portes de son édition inaugurale avec une exposition photographique unique. Elle met à l'honneur les figures emblématiques du cinéma congolais, des visages familiers qui ont marqué cet art et continuent de le faire vivre sur le territoire.

Acteurs, réalisateurs, producteurs, metteurs en scène, scénaristes... tous sont représentés dans cette galerie d'images installée au hall de l'IFC. Le public peut y découvrir, entre autres, Pascal Nzonzi, Amour Sauveur, Monie Lek, Hassim Tall Boukambou, Claudia Yoka, Rodrigue Ngolo, Richi Mbebele, ou encore Louis Moumbounou. Des portraits forts, en noir et blanc ou en couleur, capturant les regards et les expressions de celles et ceux qui font battre le coeur du cinéma local. « C'est une manière de saluer leur engagement et leur contribution à un art qui reflète nos sociétés et nos réalités », a expliqué Armelle Luyzo Mboumba, réalisatrice, productrice et directrice du festival.

Parmi les absents de la cérémonie d'ouverture, Paul Mouandzibi a tenu à marquer sa présence d'une manière symbolique. « Absent à l'occasion de la cérémonie d'ouverture du mois de l'Europe, et du Wisu film festival, mais mon esprit, lui, y était, et mon effigie m'a représenté à l'Institut français du Congo de Brazzaville. Merci à Laforge Prod », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

L'exposition ouverte jusqu'au 13 juin s'inscrit dans une programmation plus large qui célèbre le cinéma congolais à travers des projections de fictions et documentaires, panels, ateliers pour jeunes talents, et cartes blanches. Pour Armelle Luyzo Mboumba, ce festival « se veut la force du récit, ce pouvoir qu'a l'image de transmettre, de guérir, mais aussi de provoquer ».

Dans son discours inaugural, elle a rappelé le sens du thème de cette édition, à savoir « Le cinéma, miroir de la société : du passé au présent ». « Ce thème est bien plus qu'un slogan, c'est une invitation à réfléchir ensemble à la manière dont le cinéma capte nos émotions, éclaire nos réalités et préfigure nos avenirs », a-t-elle déclaré.

Soutenu par de nombreux partenaires tels que l'Union européenne, l'IFC, le Goethe-Institut, les Ateliers Sahm ou encore Bana Moyi, le Wisu film festival se veut une vitrine pour le cinéma national, mais aussi un espace d'apprentissage, de partage et de création. « Ce festival, c'est une promesse faite à la jeunesse congolaise : celle d'un espace pour apprendre, créer et rêver », a conclu Armelle, appelant le public à continuer de soutenir cette initiative dédiée à faire rayonner le cinéma congolais.