Dakar — Le Fonds de garantie des investissements prioritaires (FONGIP) a procédé, mardi, au lancement officiel de sous-fonds de garantie dédiés à des secteurs spécifiques de l'économie en vue de redynamiser le financement des PME/PMI et satisfaire les porteurs de projets.

L'objectif est de financer des secteurs tels que l'agriculture, l'artisanat, l'immobilier et l'hôtellerie.

Des fonds sont également dédiés à la finance islamique, à l'autonomisation des personnes à mobilité réduite et à l'accès au financement bancaire des Sénégalais de l'extérieur.

"Il est aujourd'hui arrivé, pour le FONGIP, le moment d'entamer une nouvelle étape dans l'exécution de ses missions construites autour de la garantie, du refinancement et de l'encadrement. Le FONGIP change pour mieux satisfaire les sollicitations des porteurs de projets, mais surtout en se conformant aux exigences du nouveau référentiel des politiques publiques", Vision Sénégal 2050, a déclaré Ndèye Fatou Mbodj, administratrice générale du FONGIP.

D'après elle, la mission du FONGIP est de "servir constamment les Sénégalais, quel que soit leur terroir, en se rapprochant le plus possible d'eux".

Mme Mbodj a rappelé que la structure qu'elle dirige est "l'unique instrument de garantie publique du Sénégal", créé en 2013 pour faciliter l'accès des PME-PMI, porteurs de projets et plus globalement du secteur privé au financement à des conditions favorables.

Le FONGIP a pu, durant ces années, mobiliser des fonds à hauteur de 125 milliards de francs CFA pour financer des projets, a-t-elle relevé.

L'administratrice générale du FONGIP a révélé qu'un montant de 39 milliards de francs CFA de garantie a été octroyé aux institutions financières permettant de mobiliser un financement bancaire de 79,3 milliards de francs CFA.

"Aujourd'hui, pour plus d'efficacité et de diligence, nous lançons des sous-fonds spécifiques. Et pour nous, il s'agira de gagner énormément en célérité dans l'orientation des bénéficiaires et par conséquent, concernant les traitements des dossiers", a-t-elle soutenu.

Khady Boye Hanne, présidente de l'Association des professionnels de banques et des établissements financiers (APBEFS)

Les taux d'intérêt appliqués à chacun de ces fonds ne dépassent pas 10% et l'objectif est de partager les risques avec les institutions financières pour faciliter l'accès au financement bancaire.

Ndèye Fatou Mbodj a indiqué que le FONGIP pose de "nouveaux jalons" dans le renforcement de la collaboration avec ses partenaires et "nourrit l'espoir de faire plus et mieux que le chemin parcouru" durant ces dix dernières années.

Le FONGIP "ne peut pas tout seul prospérer s'il ne s'appuie pas sur le système financier qui est composé des banques et des établissements financiers", a souligné Khady Boye Hanne, présidente de l'Association des professionnels de banques et des établissements financiers (APBEFS).

Elle a relevé que quasiment 99% du tissu économique est constitué de PME-PMI dans différents secteurs et qu'il faut plusieurs instruments "innovants" pour s'adresser à cette cible.

"Je pense que cet instrument-là a l'avantage d'être flexible, étant différent du mécanisme classique de fonctionnement des fonds de garantie. Les fonds de garantie classiques, avec lesquels nous avons l'habitude de traiter, ont un mécanisme beaucoup plus lourd, dans la mesure où vous avez une batterie de conditions avant de pouvoir bénéficier de cette garantie", a fait savoir Mme Hanne.

De l'avis de la présidente de l'APBEFS, le FONGIP, en venant appuyer les banques dans la garantie de portefeuille ou la garantie individuelle, permet "de booster les financements".