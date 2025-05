Dakar — La directrice du Changement climatique, de la Transition écologique et des Financements verts, Madeleine Diouf Sarr, a plaidé, mardi, pour une action coordonnée et inclusive des initiatives et politiques de lutte contre les changements climatiques en Afrique de l'Ouest, soulignant que ces phénomènes menacent directement les économies, les écosystèmes et les populations de ces pays vulnérables.

"Les questions environnementales n'ont pas de frontières, et nous sommes appelés à travailler ensemble pour relever les nombreux défis et enjeux environnementaux qui se dressent devant nous, notamment au développement de nos pays et de nos communautés", a-t-elle expliqué.

Mme Sarr présidait l'ouverture d'une session de travail de trois jours, consacrée à la programmation des projets financés par le Fonds pour l'environnement mondial (FEM) et le Fonds vert pour le climat (FVC).

La rencontre est organisée par la FAO en présence des représentants de quatorze pays membres de la CEDEAO ainsi que plusieurs divisions techniques du siège de l'agence onusienne.

La session de travail qui a enregistré la participation de la coordonnatrice sous-régionale par intérim de la FAO pour l'Afrique de l'Ouest, Bintia Stephen-Tchicaya, vise à permettre aux participants d'échanger sur les opportunités et la gestion de la programmation du FEM et du FVC dans la sous-région, mais aussi à élaborer une feuille de route stratégique, pour une mobilisation accrue des ressources de ces deux fonds.

Madeleine Diouf Sarr a indiqué que sans mesures immédiates et structurelles contre les changements climatiques, "les efforts de développement, notamment en matière de lutte contre la pauvreté et d'accès aux services de base, pourraient être sérieusement compromis".

Selon elle, "la transition vers un modèle de développement sobre en carbone an Afrique de l'Ouest, nécessitera des investissements massifs".

"Il faudra pour cela mobiliser environ 2 000 milliards de dollars par an d'ici 2035, soit 400 milliards de plus que les projections actuelles. Et cela exige une réorientation des flux d'investissement vers des solutions bas carbone, en mobilisant à la fois les financements publics et privés", a-t-elle expliqué.

Concernant le financement climatique, elle a rappelé que la CEDEAO avait adopté dans ce sens une stratégie régionale climat destinée à faciliter l'accès des États membres au financement climatique, notamment pour le secteur agricole, qui représente jusqu'à 50 % du PIB de certains pays et constitue la principale source de revenus pour 70 % de la population.

Elle a alerté sur la vulnérabilité accrue de l'agriculture, en particulier celle pratiquée par les femmes, du fait de sa forte dépendance à la pluviométrie et de son exposition aux effets du changement climatique.

"L'écart entre les besoins financiers et les ressources disponibles reste considérable, en raison de la faiblesse des capacités techniques, de coordination et de montage de projets verts", a-t-elle encore dit.