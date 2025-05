Afrique: CAN U20 - La RDC éliminée en quarts de finale par l'Afrique du Sud

Les Léopards U20 de la République démocratique du Congo (RDC) n'ont pas pu se qualifier en demi-finale de la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations de la spécialité qui se déroule en Egypte. Les poulains du sélectionneur Guy Bukasa ont été battus en quarts de finale de la compétition par l'Afrique du Sud par 0 but à 1, loupant ainsi une qualification en Coupe du monde U20. Les jeunes joueurs ont succombé durant les prolongations, malgré leur domination dans l'entrejeu. Le jeune attaquant sud-africain Thanbang Mahlangu a offert la qualification à son pays avec l'unique but de la partie à la 105+3e minute, punissant les Congolais de leur manque de réalisme, et surtout, de leur petite expérience.

Le sélectionneur Guy Bukasa a salué le parcours de ses joueurs malgré l'élimination. « Je suis très content de mes garçons, parce qu'on est la seule équipe de l'Uniffac à avoir tenu jusqu'à la dernière minute. Les autres ont été éliminées dès le premier tour, et ce n'était pas beau à voir ». Il a également souligné l'importance de la structuration et de la régularité dans le développement des équipes de jeunes, en prenant l'exemple de son adversaire du jour. « L'Afrique du Sud participe régulièrement à cette compétition. C'est l'une des équipes qui produit du beau jeu, et ils ont déjà évolué ensemble en U17 », a-t-il fait remarquer.

C'est la première participation congolaise en phase finale de la Coupe d'Afrique U20, avec un parcours assez positif en phase des groupes. Les Léopards ont fini parmi les meilleurs troisièmes, sortant du groupe A aux côtés du Sénégal, du Ghana et de la République centrafricaine. Les jeunes congolais ont fait jeu égal avec le Ghana (1 but partout), avant de battre la Centrafrique (3 buts à 1) et perdre face au Sénégal (0 but à 2).