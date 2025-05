Afrique Centrale: Osiane 2025 - Les acteurs-clés de la Tech réunis à Brazzaville

Les travaux de la neuvième édition du Salon international de la technologie et de l'innovation en Afrique centrale (Osiane) ont démarré le 13 mai au Palais des congrès de Brazzaville, avec des expositions, des conférences et des rencontres d'affaires. La cérémonie d'ouverture officielle est prévue pour le 14 mai, en présence des membres du gouvernement et des partenaires du salon.

Considéré comme le plus grand rassemblement des acteurs de la Tech d'Afrique centrale, le salon Osiane offre un espace pour découvrir les dernières innovations sur le thème « Transformons nos défis en opportunités ». Organisée par l'ONG Pratic, l'édition 2025 a mobilisé des experts internationaux, des décideurs influents, des entrepreneurs, des porteurs de projets, des régulateurs ainsi que des représentants des entreprises publiques et privées du numérique, et des délégations de la République démocratique du Congo, pays à l'honneur, ainsi que du Burundi, du Gabon, du Rwanda et de la République centrafricaine.

En tant qu'événement de référence dans le domaine numérique en Afrique, Osiane permet aux startups de mettre en avant leurs talents à travers des expositions. Des stands interactifs aux zones thématiques en passant par les rencontres d'affaires, le salon propose aux visiteurs une immersion complète dans leur domaine d'intérêt. Dans les stands, les participants peuvent tester des produits en avant-première, participer à des démonstrations en direct et poser des questions aux experts.

Les problématiques liées à l'intelligence artificielle, à la formation des jeunes, au financement, à la santé et à la transformation digitale des entreprises seront abordées durant trois jours. Selon Luc Missidimbazi, le promoteur du salon, l'objectif de ces diverses expositions est de ravir les visiteurs et de stimuler les échanges.

Le ton du neuvième salon a été donné lors d'un déjeuner d'affaires réunissant des entreprises, des représentants des États et des partenaires au développement. Lors des échanges sur le financement alternatif, les participants ont souligné son importance pour l'essor des startups, en discutant des défis à surmonter et des opportunités offertes par le monde numérique.

Philippe Bouiti-Viaudo, l'un des intervenants, a noté que les startups d'Afrique centrale peinent à mobiliser les financements nécessaires au développement de leurs projets. En 2024, seulement 5 millions de dollars de financements ont été mobilisés, tandis que des pays comme l'Égypte, le Nigéria ou le Kenya réussissent à attirer cent fois plus de fonds.

Comme Philippe Bouiti-Viaudo, les différents intervenants ont appelé à mobiliser des fonds pour soutenir les lauréats du Challenge Osiane startups. Ils ont également évoqué plusieurs pistes de financement alternatif, notamment le crowdfunding (financement participatif) via des plateformes en ligne, l'investissement par capital-risque dans des startups à fort potentiel de croissance, le soutien des Business Angels qui permettent aux particuliers fortunés d'investir, ainsi que les prêts participatifs qui aident les entreprises à lever des fonds en empruntant à des particuliers.