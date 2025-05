Afrique: 18e édition de la conférence e-Learning - Raïssa Malu a représenté la RDC à Dar es Salaam

Invitée à participer, du 7 au 9 mai, à la 18e conférence panafricaine e-Learning Africa dédiée aux technologies éducatives et à la formation numérique à Dar Es Salaam, la ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale et Nouvelle citoyenneté, Raïssa Malu, a également pris part à la table ronde ministérielle 2025 sur des défis et opportunités liés au développement du capital humain en Afrique.

L'événement s'est axé sur les objectifs de la Stratégie de transformation numérique de l'Union africaine (2020-2030), avec des thèmes pertinents relatifs au développement des compétences numériques (mis en évidence du modèle "Digital School" et ses initiatives SkillED Academies, conçues pour doter les jeunes africains de compétences pratiques alignées avec les besoins du marché du travail numérique) ; à la préparation à l'intelligence artificielle -IA- ( l'intégration de l'IA dans les systèmes éducatifs africains et le développement de modèles IA adaptés aux contextes locaux) ; et à la centralité des données dans les systèmes éducatifs africains (La gestion des données éducatives identifiée comme un levier-clé pour l'amélioration des politiques publiques et l'optimisation des stratégies d'enseignement).

En marge de l'événement principal, la ministre d'Etat Raïssa Malu a notablement mis à profit son séjour dans la capitale tanzanienne pour effectuer les trois visites importantes. Ainsi, il y a eu une rencontre bilatérale avec l'équipe de Digital School pour aborder le cas spécifique de la RDC.

En effet, un Memorandum of Understanding a été signé entre la République démocratique du Congo (RDC) et Digital School avec pour objectif d'implémenter le système dans 52 écoles à la fin du projet. Cette réunion bilatérale a donc été nécessaire pour mieux comprendre les prochaines étapes nécessaires de la mise en place effective et le déploiement de la plateforme et des services qui y seront associés.

Par la suite, Raïssa Malu a conféré avec une délégation de directeurs et d'inspecteurs principaux provinciaux représentant les provinces du Haut-Katanga et du Kasaï Oriental, également présents à la 18e édition d'eLearning Africa.

Une session de travail a été organisée entre la ministre et les inspecteurs afin de s'assurer que les recommandations et informations issues de la conférence soient relayées et appliquées efficacement dans les provinces concernées. Cet échange a également permis de rappeler l'importance d'une mise en oeuvre cohérente des directives ministérielles au niveau provincial, garantissant ainsi une harmonisation des pratiques éducatives à l'échelle nationale.

Visites au centre Projekt Inspire à l'ambassade de la RDC en Tanzanie

La femme d'Etat congolaise a rendu visite au centre « Projekt inspire ». C'est un centre d'animation scientifique et technologique qui se distingue par son approche interactive visant à promouvoir l'enseignement des sciences et des technologies auprès des jeunes. Le centre propose des ateliers pratiques, des démonstrations en direct et des sessions de mentorat pour stimuler l'intérêt des élèves pour les STEM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques).

Et les échanges entre l'autorité congolaise de l'Education nationale et les responsables dudit centre ont porté sur de potentielles collaborations futures. Exprimant son admiration pour le travail accompli par le centre, Raïssa Malu a souligné son intention de s'inspirer des pratiques observées pour améliorer les semaines dédiées à l'éducation STEM en RDC, avant d'encourager le centre à poursuivre ses efforts.

Enfin, la ministre d'Etat ne pouvait pas ne pas visiter l'ambassade de la RDC en Tanzanie où elle a rencontré l'ensemble de l'équipe de la représentation diplomatique congolaise. Des dossiers stratégiques ont été abordés à cette occasion, parmi lesquels les préoccupations exprimées par la partie tanzanienne concernant la réforme du système éducatif congolais sur l'éducation de base passée à huit années, le cycle des humanités étant désormais limité à quatre ans.

Cette réforme, a-t-on fait savoir, pose des problèmes d'équivalence et de reconnaissance des diplômes pour les étudiants congolais en Tanzanie. En effet, les autorités tanzaniennes n'accordent plus d'équivalence au diplôme d'État congolais depuis la mise en oeuvre de cette réforme.

Il est donc essentiel de trouver des solutions pour éviter que les étudiants congolais ne soient contraints de perdre une ou deux années pour des raisons administratives. Cette rencontre a également été propice pour parler des mécanismes de collaboration potentiels pour harmoniser les procédures de reconnaissance des diplômes et renforcer les échanges académiques entre les deux pays.

Somme toute, la participation à la table ronde ministérielle et à la 18e édition d'eLearning Africa a permis à la délégation congolaise de s'informer sur les dernières innovations technologiques et pédagogiques en matière d'éducation numérique et de développement du capital humain. Les discussions ont mis en lumière l'importance de l'adaptation des systèmes éducatifs africains aux réalités numériques et aux défis posés par l'intelligence artificielle.

Et les rencontres bilatérales ont facilité la pose des bases d'une collaboration structurée avec Digital School pour le déploiement du modèle "Digital School" dans 52 écoles en RDC, et de soulever la question des équivalences des diplômes congolais en Tanzanie, un enjeu stratégique à aborder rapidement pour éviter les obstacles administratifs aux étudiants.