Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Tanganyika bat Mazembe pour l'histoire, Maniema Union assure le leadership face à Rangers

Les play-offs de la 30e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) offrent des résultats surprenants au terme des affiches alléchantes.

Le dimanche 11 mai dans son antre de la commune de Kamalondo à Lubumbashi, le TP Mazembe a enregistré sa troisième défaite dans cette étape ultime du championnat national. Et le tombeur du club mythique du pays, c'est le FC Tanganyika de Kalemie. Les Corbeaux du coach Lamine Ndiaye ont perdu devant leur public par 1 but à 2. Dan Mbaya a ouvert la marque pour Tanganyika à la 17e minute, avant l'égalisation de l'attaquant international Oscar Kabwit pour Mazembe à la 21e minute. Jean Benoît Tukubane Banga a rapidement porté le score à 2 buts à 1 pour les Rujiblancos de Kalemie jusqu'à la fin d'une partie qui entre dans l'histoire du club de Tanganyika qui s'offre pour la première fois l'ogre Mazembe.

L'entraîneur franco-tunisien du FC Tanganyika, Ben Jabria, a déclaré à la fin du match qui entre dans les annales : « On a fait un très grand match à Kalemie. Tout le monde l'a vu. On a alterné entre le jeu court et le jeu long. En première mi-temps, on leur a laissé le ballon, on a joué des matchs, on les a perdus. On a essayé de changer notre style de jeu. Maintenant tout le monde connaît le style de jeu de Tanganyika ; on n'a pas joué, on a gagné, je préfère mal jouer et gagner...». Et les conséquences : Mazembe est 5e au classement provisoire avec 9 points, et Tanganyila est 8e avec 6 points.

Le même jour sur la même aire du stade TP Mazembe de Lubumbashi, le CS Don Bosco a battu Daring Club Motema Pembe (DCMP) de Kinshasa par la même marque de 2 buts à 1. Herman Muanda à la 15e minute sur balle arrêtée, et Elie Kitobo à la 54e minute ont signé les deux buts des Salésiens de Lubumbashi. Kimwena a réduit l'écart sur penalty à la 90+4e minute. Don Bosco enchaîne un deuxième succès après son succès sur FC Les Aigles du Congo pour totaliser 12 points. Le DCMP succombe après sa victoire sur Tanganyika au match précédent, sans ajouter des points à ses 6 points déjà acquis.

Pour sa part, l'AS V.Club a battu, le même 11 mai au stade des Martyrs à Kinshasa, la formation d'AF Anges Verts entrainée par l'ancien international Lokose, par 1 but à 0. Nzanga Malamu a marqué l'unique but de la partie à la 85e minute. V.Club totalise 7 points en 4 matchs joués, alors qu'AF Anges Verts n'a encore engrangé aucun point dans cette phase ultime du championnat.

Leader des play-offs, l'AS Maniema Union a battu sur le même gazon synthétique du stade des Martyrs l'AC Rangers par 2 buts à 0, avec les réalisations de Christian Balako à la 54e minute et Aimeraude Mola à la 79e minute. Maniema Union est premier au classement provisoire avec 15 points en 6 sorties, alors que Rangers occupe la 9e place sur 12 équipes avec 5 points en 6 matchs joués.