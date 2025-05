Cote d'Ivoire: Hôpital psychiatrique de Bingerville - Plaidoyer pour l'acquisition d'un espace d'accueil

Les membres de la communauté bouddhiste Soka Gakkai et le personnel de l'hôpital psychiatrique de Bingerville visiblement heureux de ce moment de partage.

L'hôpital psychiatrique de Bingerville, seul établissement public spécialisé en psychiatrie en Côte d'Ivoire, ne dispose pas d'un espace d'accueil pour les urgences psychiatriques. Il faut donc à ce centre, une salle spécialisée ou, à défaut, un conteneur médicalisé, afin de recevoir, stabiliser et traiter en toute sécurité les cas critiques.

« Cet espace permettra non seulement de sauver des vies, mais aussi d'assurer une prise en charge plus digne, plus humaine, plus conforme aux droits fondamentaux des patients. Nous lançons donc un appel à la solidarité... »

C'est le plaidoyer fait par la directrice générale de l'hôpital psychiatrique de Bingerville, Porquet Olga. C'était lors d'une cérémonie de remise de don au centre psychiatrique par l'association religieuse Soka Gakkai du bouddhisme de Nichiren Daishonin en Côte d'Ivoire, le vendredi 9 mai, en son sein.

Il s'agit d'un lot de médicaments d'une valeur de 3 600 000 FCfa, des vivres à hauteur de 250 000 FCfa (sacs de riz, bidons d'huile, pâtes alimentaires, etc.) et 14 brasseurs évalués à un coût global de 4 177 500 FCfa.

Pour Porquet Olga, ce don est d'une portée «considérable» car il répond à des besoins «concrets et urgents» du centre.

« Grâce à vous, nous pourrons mieux faire face à la chaleur étouffante, améliorer l'alimentation des patients et surtout assurer une prise en charge thérapeutique plus efficace grâce aux médicaments reçus. Que votre action inspire d'autres partenaires, d'autres coeurs généreux à se joindre à cet effort collectif pour une santé mentale digne et accessible », a-t-elle déclaré.

Pour sa part, Veh Pierre, directeur général de la Soka Côte d'Ivoire, qui s'est exprimé au nom des responsables de la division Afrique de la Soka Gakkai Internationale (SGI), avec à leur tête Hayashi, ce geste n'est pas anodin. Il a rappelé que pour eux, disciples d'Ikeda Sensei, leur maître éternel, tous les êtres humains possèdent l'état de Bouddha. Cela sous-entend que tous, sans distinction de race, sont égaux, quels que soient leur rang social et leur état de santé. Donc, tous méritent respect, attention et considération.

« Vous comprenez donc aisément le sens de ce "petit" don que nous faisons ce matin à l'hôpital psychiatrique de Bingerville », a-t-il dit. Il a traduit sa gratitude au ministère de tutelle, à ses hôtes.

Bien avant cette remise, la communauté bouddhiste Soka Gakkai a organisé une journée grand ménage, le samedi 3 mai, au centre psychiatrique, contribuant ainsi à l'assainissement et à l'amélioration du cadre de vie des pensionnaires. Un moment qui a été suivi d'une rencontre de football avec les patients.