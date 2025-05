Algérie: Le président de la République se félicite des relations privilégiées entre le pays et la Slovénie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité, mardi à Ljubljana, des relations privilégiées entre l'Algérie et la Slovénie et la concrétisation par les deux pays de tout ce qui a été convenu.

Dans une déclaration à la presse, après avoir coprésidé, avec le Premier ministre slovène, M. Robert Golob, la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les deux pays, le président de la République a affirmé : "Je tiens à remercier M. le Premier ministre de la République de Slovénie pour la concrétisation de tout ce qui avait été convenu auparavant, et nos relations avec ce pays ami sont excellentes".

"Les récentes échéances entre les deux pays apporteront du nouveau, notamment en matière de coopération dans des domaines importants, tels que l'enseignement supérieur, les industries lourdes, l'environnement, l'industrie pharmaceutique, l'eau, les activités spatiales, la médecine, l'intelligence artificielle et autres", a ajouté le président de la République.

Le président de la République a, en outre, souligné que "partant de l'excellence de ses relations et de son amitié avec la Slovénie, l'Algérie œuvrera à l'exploitation de toutes les ressources disponibles pour un bénéfice mutuel", exprimant le souhait de voir "les relations bilatérales atteindre les plus hauts niveaux sur tous les plans et dans tous les domaines".

A cette occasion, le président de la République a salué, une nouvelle fois, les positions "courageuses et morales" de la République de Slovénie vis-à-vis de la cause palestinienne, ainsi que "son soutien aux opprimés et son rejet de la violence et des guerres dans toutes les régions du monde".