Algérie: La visite du président de la République en Slovénie atteste du partenariat de confiance entre les deux pays

Le Premier ministre de la République de Slovénie, M. Robert Golob a affirmé, mardi à Ljubljana, que la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, dans son pays est "très importante", et atteste du "partenariat de confiance" entre les deux pays.

Dans une déclaration à la presse après avoir coprésidé, avec le président de la République, la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente entre les deux pays, le Premier ministre slovène a indiqué que la visite du président de la République en Slovénie est "très importante", d'autant plus qu'elle a été couronnée par la signature de plusieurs accords, dont notamment le contrat de vente et de fourniture de gaz à "un moment où notre pays connaît une crise gazière, ce qui atteste du partenariat de confiance avec l'Algérie".

Les accords signés par les deux pays constituent "un modèle pour de nombreux pays européens", a-t-il ajouté, précisant dans ce sillage que "les portes sont ouvertes pour renforcer la coopération dans plusieurs autres domaines, notamment le domaine spatial, les technologies modernes, l'éducation, la recherche scientifique et la gestion des ressources en eau".

Robert Golob a également salué "l'évolution positive des relations bilatérales", rappelant que la Slovénie et l'Algérie "partagent les mêmes points de vue" sur les questions internationales et régionales d'actualité, en particulier la cause palestinienne.