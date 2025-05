Algérie: Visite du président de la République en Slovénie - Convergence des vues et renforcement de la coopération bilatérale

Alger — Le deuxième jour de la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en République de Slovénie, a été marqué par la signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente dans divers secteurs, ainsi qu'une convergence de vues entre les deux pays amis sur diverses questions d'intérêt commun.

A cet égard, le président de la République a souligné, dans une déclaration conjointe avec son homologue slovène, Mme Natasa Pirc Musar, "une convergence totale" entre les deux pays sur tous les dossiers, exprimant la disposition de l'Algérie à satisfaire tous les besoins de ce pays ami en gaz".

Il a, dans ce contexte, affirmé que l'Algérie qui est "un pays fiable", est "disposée à satisfaire les besoins de la Slovénie en gaz", ajoutant que "notre pays ne sera pas affecté par les changements à venir".

Le président de la République a également évoqué la possibilité pour la Slovénie de contribuer à des projets réalisés par l'Algérie liés notamment à "l'épuration et au recyclage des eaux usées pour leur réutilisation dans l'agriculture et l'industrie", au vu de la grande expérience dont dispose la Slovénie dans ce domaine.

Il a, en outre, salué "les positions courageuses et honnêtes" de la République de Slovénie à l'égard de la question palestinienne", ajoutant que la Slovénie a été "le premier Etat européen à reconnaitre l'Etat de Palestine", qualifiant cette démarche de "grand honneur".

Saluant les positions de la Slovénie vis-à-vis de la question du Sahara occidental, le président de la République a réitéré son souhait de "parvenir, sous l'égide des Nations Unies, à une solution qui consacre le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination à travers l'organisation d'un référendum".

Il a, dans ce cadre, tenu à affirmer "qu'en dépit de tout ce qui se dit ici et là, l'Algérie demeure un Etat pacifique, dont la principale préoccupation est d'instaurer la paix dans la région, en Méditerranée et dans le monde entier".

"Depuis notre indépendance, nous déployons des efforts empreints de fluidité et d'entente par le dialogue, loin de la violence, afin de résoudre plusieurs crises", a-t-il ajouté, relevant que la politique étrangère de l'Algérie est "très proche de celle de la République de Slovénie".

De son côté, la présidente de la République de Slovénie, Mme Natasa Pirc Musar, a affirmé que la délégation de haut niveau qui accompagne le président de la République dans sa visite d'Etat en Slovénie, reflète la "forte volonté" des deux pays "d'approfondir" leurs relations bilatérales.

Elle a exprimé la position de son pays à l'égard de la question palestinienne, appelant la communauté internationale à "intensifier le dialogue en vue d'une action urgente visant à mettre un terme aux agressions israéliennes contre Ghaza".

Elle a également réaffirmé la position de son pays quant à la question du Sahara occidental appelant au "droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dans le cadre de la légalité internationale".

Par ailleurs, les deux présidents ont coprésidé l'ouverture des travaux du Forum algéro-slovène des hommes d'affaires, consacré à l'examen des voies et moyens de renforcer les relations économiques et commerciales et d'explorer toutes les opportunités offertes dans ce sens.

Dans cette perspective, le président de la République a appelé les hommes d'affaires algériens et slovènes à oeuvrer au renforcement des relations économiques et commerciales bilatérales pour qu'elles soient au niveau de l'entente entre les deux pays et de leurs bonnes relations politiques.

Il a, en outre, énuméré les atouts dont dispose l'Algérie, qui est "le seul pays africain à ne pas avoir de dette extérieure, ce qui témoigne de la force de l'économie algérienne" et constitue "un indicateur clair sur la souveraineté et l'indépendance de la décision économique et politique de l'Algérie".

Dans ce cadre, le président de la République a procédé avec le Premier ministre slovène, Robert Golob, à la signature d'une Déclaration commune entre les deux pays et présidé, avec lui, la cérémonie de signature de plusieurs accords et mémorandums d'entente, concernant la création d'un mécanisme de concertations politiques, la coopération policière, le transport maritime et les activités spatiales à des fins pacifiques.

A cette occasion, un mémorandum d'entente a été signé entre la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et son homologue de la République de Slovénie, ainsi qu'un autre mémorandum signé entre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et l'Agence publique slovène pour l'investissement et l'entrepreneuriat, outre la signature d'un contrat de vente et de fourniture de gaz naturel entre la compagnie algérienne Sonatrach et la compagnie slovène Geoplin.

Dans une déclaration à l'issue de la cérémonie de signature, Le président de la République a affirmé que "les récentes échéances entre les deux pays apporteront du nouveau, notamment en matière de coopération dans des domaines importants, tels que l'enseignement supérieur, les industries lourdes, l'environnement, l'industrie pharmaceutique, l'eau, les activités spatiales, la médecine, l'intelligence artificielle et autres".

Le président de la République a eu, plus tôt dans la journée, des entretiens en tête-à-tête, avec son homologue slovène, lesquels ont été élargis aux délégations des deux pays.

Les deux parties se sont, par la suite, échangé les cadeaux au Palais présidentiel.

Pour rappel, le président de la République a entamé, lundi, une visite d'Etat en République de Slovénie, à l'invitation de son homologue slovène.