Algérie: Belmehdi préside la cérémonie d'installation de la commission de suivi du hadj 1446h/2025

Alger — Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, a présidé, mardi à Alger, la cérémonie d'installation de la commission de suivi de la saison du hadj 1446h/2025, chargée de recevoir les préoccupations des citoyens relatives au Hadj et de les rassurer au sujet de leurs proches à travers une ligne téléphonique, un fax et une adresse e-mail spécialement dédiés à cet effet.

A cette occasion, M. Belmehdi a affirmé qu'"en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la prise en charge optimale de nos pèlerins et le bon déroulement des services qui leur sont offerts durant cette saison, une commission de suivi a été installée au niveau du ministère pour servir de mécanisme assurant l'écoute des préoccupations et des interrogations des citoyens relatives au Hadj".

Cette commission "constitue un point de liaison entre les citoyens en Algérie et les pèlerins dans les Lieux Saints ainsi que les trois centres à Djeddah, La Mecque et Médine et l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO), dans le but de garantir une information fluide concernant les pèlerins notamment en cas de perte de contact, de documents, de médicaments ou autres", a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, il a souligné que la commission "travaille selon le système de permanence pour répondre à toutes les préoccupations via la ligne téléphonique 023.48.44.23 ou par e-mail : hadj@marw.dz".

Le ministre a également donné des instructions à la commission, portant nécessité de "se mobiliser pour répondre à toutes les préoccupations afin d'assurer une prise en charge optimale de nos pèlerins".

Par ailleurs, le ministre a rappelé que "8 vols transportant des pèlerins ont été accueillis au Royaume d'Arabie saoudite, tandis que 3 autres vols étaient programmés mardi, portant ainsi le nombre de nos pèlerins dans les Lieux Saints à environ 3000 jusqu'à présent".